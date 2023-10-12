Пиранья откусила палец ребенку под Омском

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По словам собеседника агентства, отец мальчика отвлекся на игру в телефоне, когда сын встал на игрушечную машину и засунул правую руку в аквариум.

Пострадавшего мальчика доставили в Центральную районную больницу. Врачи диагностировали ребенку травматическую ампутацию основной фаланги второго пальца.

Источник уточнил, что семья пострадавшего мальчика работает ветеринарными врачами. Пиранья живет в семье уже 10 лет, и до этого никаких проблем с ней не было.

Издание NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД сообщило, что правоохранители начали проверку для установки всех обстоятельств о происшествии. В ведомстве уточнили, что сообщение о травмировании ребенка поступило к ним в минувший вторник, 10 октября.