Пиранья откусила палец ребенку под Омском
Домашняя пиранья откусила палец годовалому мальчику, который засунул руку в аквариум. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, пострадавший от нападения хищной рыбы ребенок живет в поселке Кормиловка Омской области.
По словам собеседника агентства, отец мальчика отвлекся на игру в телефоне, когда сын встал на игрушечную машину и засунул правую руку в аквариум.
Пострадавшего мальчика доставили в Центральную районную больницу. Врачи диагностировали ребенку травматическую ампутацию основной фаланги второго пальца.
Источник уточнил, что семья пострадавшего мальчика работает ветеринарными врачами. Пиранья живет в семье уже 10 лет, и до этого никаких проблем с ней не было.
Издание NGS55.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД сообщило, что правоохранители начали проверку для установки всех обстоятельств о происшествии. В ведомстве уточнили, что сообщение о травмировании ребенка поступило к ним в минувший вторник, 10 октября.