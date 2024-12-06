06 декабря 2024, 17:23

Пинавший лежавшего на улице трехлетнего сына отец из Уфы объяснился

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Недовольный капризами маленького сына отец из Уфы пинками попытался поднять ребенка, улегшегося на дорожное заграждение. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинками продвигал ребенка по обледеневшей дороге.

Источник 360.ru сообщил, что полиция Уфы задержала отца для дачи объяснений жестокого обращения с сыном. В ходе общения с правоохранителями мужчина отметил, что мальчик не хотел идти в детский сад, поэтому улегся на землю. Поднять сына отец не мог, так как руки были заняты.

Источник подчеркнул, что мужчина раскаялся и пояснил, что сын ведет себя подобным образом часто. В последний раз из-за лежания на земле он заболел и пришел в себя только недавно.

Собеседник 360.ru добавил, что в семье воспитывают двух мальчиков пяти и трех лет. Семья на учете не состоит. Травм у ребенка, которого пнул отец, не обнаружили.

В конце ноября суд Таганрога арестовал местную жительницу, которая избила своих полугодовалых детей и бросила их в сумке-переноске около алкомаркета. От полученных травм один из детей скончался, второй попал в больницу. Мать обвинили в убийстве и покушении на убийство.

Дети Уфа Полиция
05 декабря 2024, 00:31
Собака и два человека погибли в затонувшей машине в Крыму
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В Крыму легковой автомобиль съехал в водохранилище и погрузился на четырехметровую глубину. Находившиеся в салоне люди и собака погибли, сообщила пресс-служба МЧС России.

Машина съехала с дороги в воду в селе Кольчугино в Симферопольском районе. В салоне находились два человека и собака, все погибли. Силами 15 специалистов, в том числе водолазов, и пяти единиц техники спасателей удалось поднять иномарку с глубины четырех метров. Операцию сняли на видео.

Похожий случай произошел в Башкирии. Автомобиль ВАЗ-2109 съехал с проезжей части, перевернулся, пробил лед и наполовину погрузился в реку Ик. Погибли двое мужчин и одна женщина, четвертый находившийся в салоне человек выжил. Спасатели подняли автомобиль при помощи крана МАЗ, а сотрудники ГИБДД устроили проверку.

ДТП МЧС РФ Крым
04 декабря 2024, 14:46
«Вышли на улицу искать». Отец рассказал, как вытащил сына из ямы в Благовещенске
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Упавший в яму мальчик в Благовещенске сильно замерз, просидев там 45 минут. Родители забеспокоились, когда узнали, что сын не пришел в школу и пошли искать его. О том, как вытаскивали школьника из западни, отец ребенка рассказал в беседе с 360.ru.

Утром ребенок попрощался с семьей и отправился в школу, однако до учреждения так и не дошел. В пяти метрах от дома он упал в скрытую под снегом яму глубиной около полутора метров. По мнению отца, это старая ливневка, которую никто не закопал.

Родители узнали о беде благодаря приложению с геолокацией в телефоне сына. В положенное время цифровая метка с его местоположением была далеко от школы.

«Я позвонил в школу, учительнице. Она ответила: „Ребенка нет в школе“. <…> Мы вышли с женой на улицу искать. Нашли его в этой яме. Жена первая увидела, не смогла его вытащить, вытащил я», - рассказал собеседник 360.ru.

В ловушке мальчик пробыл 45 минут. Он сильно замерз, родители сразу отнесли его домой. Сейчас школьник чувствует себя нормально, уже согрелся. Отец отметил, что обратился в правоохранительные органы по факту случившегося.

Дети Школы Семья Школьники
04 декабря 2024, 10:55
В пяти районах Амурской области пропали свет и отопление в 20-градусный мороз
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Жители пяти районов Амурской области остались без света и отопления. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, на местной ТЭЦ случилась авария, поэтому возник дефицит мощности. Из строя вышло оборудование, которое отвечает за регулирование температуры. Люди из Ивановского, Бурейского, Константиновского, Тамбовского и Благовещенского районов пожаловались на холод в квартирах - на улице около минус 20 градусов Ремонтные работы уже начали, планируют завершить во второй половине дня. Ситуация находится под контролем у прокуратуры. Пока местным жителям рекомендовали запастись водой, потому что без энергии электронасосы могут перестать работать.

Ранее коммунальная авария произошла в Новой Москве. Жилой комплекс «Новое Внуково» оказался полностью обесточен.

Отопление Работа Коммунальные аварии Ремонтные работы Москва Квартиры
04 декабря 2024, 08:36
В Волгоградской области начали проверку после смерти в больнице детей-инвалидов
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Два воспитанника психоневрологического интерната скончались в больнице в Волгоградской области. В обстоятельствах случившегося начали разбираться следователи, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Известно, что детей госпитализировали 23 и 27 ноября с признаками инфекционного заболевания, но, несмотря на усилия врачей, оба скончались 28 ноября.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия.

Ранее о смерти детей в городе Петровский Вал сообщили в региональной прокуратуре. Там же уточнили, что воспитанники интерната страдали несколькими врожденными тяжелыми хроническими заболеваниями, были инвалидами.

В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что в интернате ввели карантин из-за ветряной оспы.

Ранее в Красноярске отравились более 20 учеников одной из школ. Двух пациентов положили в больницу, остальных отправили на амбулаторное лечение. Все пострадавшие ели в одной столовой. Как рассказала мать одного из ребенка, ее дочь съела макароны с сыром, а потом пожаловалась на рвоту и тошноту. Правоохранители организовали проверку после случившегося.

Дети Больницы Россия

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