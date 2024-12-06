Пинавший лежавшего на улице трехлетнего сына отец из Уфы объяснился

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинками продвигал ребенка по обледеневшей дороге.

Источник 360.ru сообщил, что полиция Уфы задержала отца для дачи объяснений жестокого обращения с сыном. В ходе общения с правоохранителями мужчина отметил, что мальчик не хотел идти в детский сад, поэтому улегся на землю. Поднять сына отец не мог, так как руки были заняты.

Источник подчеркнул, что мужчина раскаялся и пояснил, что сын ведет себя подобным образом часто. В последний раз из-за лежания на земле он заболел и пришел в себя только недавно.

Собеседник 360.ru добавил, что в семье воспитывают двух мальчиков пяти и трех лет. Семья на учете не состоит. Травм у ребенка, которого пнул отец, не обнаружили.

В конце ноября суд Таганрога арестовал местную жительницу, которая избила своих полугодовалых детей и бросила их в сумке-переноске около алкомаркета. От полученных травм один из детей скончался, второй попал в больницу. Мать обвинили в убийстве и покушении на убийство.