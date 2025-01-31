31 января 2025, 22:37

Пилоты вылетевшего из Москвы самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

РИА «Новости»
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Экипаж самолета Airbus A330 авиакомпании Egypt Air с россиянами на борту увидел беспилотник в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Рейс Москва - Хургада авиакомпании «Египетские авиалинии» вылетел из Внукова.

После взлета экипаж заметил квадрокоптер белого цвета круглой формы с мерцающими огнями, который летел ниже высоты полета на 1000 футов (около 305 метров). На тот момент лайнер находился в 50 километрах юго-западнее Москвы.

«Органы ПВО оповещены. Сигнал „Режим“ не подавался», - уточнил канал.

Неделю назад в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Также самолеты не принимали и не отправляли в воздушных гаванях Пензе, Самаре и Саратове.

В тот же день в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника , направляющихся в сторону столицы. Взрыв произошел в районе микрорайона Львовский.

Египет Беспилотники Самолеты Аэропорт Внуково ПВО Москва
31 января 2025, 21:17
В Екатеринбурге неизвестный в маске ограбил банк на 7 млн рублей
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге неизвестный злоумышленник в маске и с похожим на пистолет предметом вынес из банка порядка семи миллионов рублей, его уже ищут. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, налетчик ограбил помещение банка, расположенное на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Все произошло в 19:16 (17:16 по московскому времени).

«Вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку, на сумму порядка семи миллионов рублей», - сообщил полицейский.

Горелых уточнил, что точный ущерб сейчас еще определяют.

Начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил на место ограбления криминалистов и усиленную следственно-оперативную группу полиции. Они опрашивают свидетелей нападения, анализируют данные с камер видеонаблюдения. Кроме того, силовики проверяют ранее судимых лиц, состоящих на учете в полиции, и «гастролеров» на возможную причастность к ограблению.

После завершения всех мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали рецидивиста , подозреваемого в уличном ограблении женщины в декабре 2024 года.

Уголовное дело Банки МВД РФ Ограбления Екатеринбург Оружие Деньги Полиция
31 января 2025, 18:59
Владельца кафе под Пермью задержали после массового отравления
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Правоохранительные органы задержали владельца кафе Shaurma-kosmos в пермском Кунгуре после массового отравления людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Ранее ведомство завело уголовное дело после обращений в больницу клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. Всего помощь потребовалась 32 жителям, среди них 13 детей, в медучреждения госпитализировали 29 человек.

«По подозрению в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг в Кунгуре задержали собственника кафе», - заявили в пресс-службе.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту в ближайшее время представят обвинение.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе в период с 30 по 31 января.

Еда Пермь Следственный комитет России
31 января 2025, 18:58
Подозреваемого в попытке поджога порохового завода подростка задержали в Казани
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка из Казани, пытавшегося поджечь пороховой завод. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Татарстану.

В прошлую пятницу подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Десятиклассник объяснил свой поступок желанием досадить отцу, который незадолго до этого ушел из семьи. Подростка отправили под стражу. Дальнейшим расследованием дела займется Следственный комитет.

Ранее в Барнауле задержали студента колледжа , который попытался поджечь военкомат, чтобы помешать отправке военных в зону спецоперации. Действовал он, как выяснилось, по заданию украинской террористической группировки.

Уголовное дело Казань Терроризм Школьники Заводы
31 января 2025, 18:38
Число отравившихся посетителей кафе в Кунгуре выросло до 32 человек
РИА «Новости»
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Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в городе Кунгуре возросло до 32 человек, включая 13 детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

«За медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. Двадцать девять человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы», - рассказали в ведомстве, добавив, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе Shaurma-Kosmos на улице Коммуны в период с 30 по 31 января. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо.

Следственный комитет по Пермскому краю завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работу заведения приостановили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Пермский край Уголовное дело

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