Пилоты российской авиакомпании заметили красный шар во время полета
Неопознанный летательный аппарат заметили пилоты российской авиакомпании «Азимут». Речь идет о странном шаре красного цвета с подвесным устройством, сообщил Telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, 4 мая вечером самолет «Азимута» выполнял рейс Ереван - Москва (Внуково).
Когда Sukhoi SuperJet 100 находился на высоте примерно 8,5 тысячи метров и пролетал в 15 километрах от города Венев Тульской области, экипаж заметил красный шар с подвесным устройством. Летательный объект был примерно в полутора километрах от самолета.
По информации авторов сообщения, о произошедшем уведомили органы противовоздушной обороны.
В Москве самолет благополучно приземлился около 20:40, уточнила Lenta.ru со ссылкой на FlightAware.