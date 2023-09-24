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По данным издания, экипажи Airbus A320 и Boeing 738 заметили сине-белый беспилотник и сообщили об этом в диспетчерскую службу.

Пилоты рейса AFL1339, летевшего в столицу из Минеральных Вод, доложили о неопознанном объекте. Командир сообщил, что он напоминал беспилотник длиной около метра. Он двигался в сторону Москвы на высоте примерно 2,6 километра.

Спустя 15 минут поступил еще один сигнал от рейса AFL1269 Казань - Москва. Пилоты также сообщили на землю о дроне, летящем на высоте около 1,8 километра. Все завершилось благополучно - судна разворачивать не пришлось.

Ранее московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили свыше 20 рейсов утром 21 сентября. О причинах переноса рейсов и отмены не сообщалось.