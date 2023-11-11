Пилотов аварийно севшего на Чукотке Ан-2 привезли в больницу

«Двух пилотов <…> доставили в столицу Чукотки вертолетом Ми-8 санитарной авиации», - указали в ведомстве.

В окружной больнице пострадавшим окажут комплекс необходимой медпомощи.

В пятницу, 10 ноября, Ан-2 с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь во время полета Певек - Полярный - Певек. Позже кукурузник обнаружила поисково-спасательная группа.

По разным данным, пилоты прибегли к экстренной посадке самолета в 15-16 километрах от поселка Полярный. Все три находившихся на борту человека получили травмы различной степени тяжести.

На момент прибытия спасателей на месте аварийной посадки было лишь двое. Капитан воздушного судна пешком отправился на поиски связи. Позже его нашли в тяжелом состоянии.