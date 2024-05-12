Пилотом пролетевшего над трассой Подмосковья самолета заинтересовалась Росавиация
Экипаж двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над подмосковным участком федеральной дороги М8 «Холмогоры». Росавиация объявила, что начала расследование опасных действий пилотов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что опасные действия экипажа воздушного судна могли привести к негативным последствиям.
«Безопасность полетов - это безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России», - написал Кореняко.
Неделю назад пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии недалеко от города Адажи. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом. На борту судна находились два человека. В результате происшествия никто не пострадал.