Пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в больницу в Москве с инфарктом

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По данным издания, медики диагностировали у 41-летнего мужчины острый инфаркт миокарда передней стенки с поражением всей толщи мышечной стенки сердца. Его состояние оценивается как тяжелое.

Mash уточнил, что половина пациентов в таких ситуациях не успевает дождаться приезда скорой помощи. Врачи делают все возможное для спасения, но остается высокая вероятность летального исхода.

Против пилота и его коллеги могут возбудить уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих правилам безопасности. Статья подразумевает до 10 лет колонии. Этот фактор мог также подкосить состоянии пилота.

Частный самолет Falcon 10 рухнул в афганской провинции Бадахшан 21 января. Из находившихся на борту шести человек выжили четверо.