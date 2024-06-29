Пилот разбился после крушения планера в Пензенской области
Планер разбился в ходе полета около аэроклуба в Пензенской области, пилот скончался. Об этом сообщил Telegram-канал СКР по региону.
Происшествие случилось в субботу, 29 июня. Планер упал с высоты 900 метров, 54-летний мужчина, управляющий воздушным аппаратом, погиб на месте от полученных травм.
«В Бессоновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по данному факту», - написали в публикации ведомства.
Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson R66. Сначала он пропал с радаров, спасатели искали борт больше суток. Потом стало известно, что воздушное судно рухнуло в глухой тайге. По предварительным данным, в ходе ЧП погибли четыре человека.