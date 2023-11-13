«Пила и качалась на качелях». Подозреваемого в избиении девочки в Ленинградской области задержали

После, по словам собеседника канала, у подростка завязался конфликт с одной из местных жительниц, началась потасовка. Несовершеннолетняя якобы избивала женщину, это увидел ее родственник и принялся оттаскивать девушку, но та по-прежнему вела себя агрессивно.

«В настоящее время нападавший задержан», - заявили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и процессуальную проверку. Подробности избиения ребенка выясняются. Что именно произошло, в пресс-службе не уточнили.

Ранее учительницу из Ленобласти заподозрили в съемках порно и совращении детей. По словам коллег, преподаватель всегда была яркой и активной, но жаловалась на кисту головного мозга. Под предлогом посещения врачей женщина часто уходила пораньше, а в школе никогда не задерживалась.

«Ей сделали замечание, что, мол, нельзя качаться на качелях и распивать спиртные напитки, на что она начала ругаться и посылать семейную пару», - отметил свидетель происшествия.