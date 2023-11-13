13 ноября 2023, 19:00

«Пила и качалась на качелях». Подозреваемого в избиении девочки в Ленинградской области задержали

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Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области начала проверку информации об избиении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнил «360» очевидец, все началось с того, что семейная пара сделала девушке-подростку замечание, на что она якобы отреагировала агрессивно.

После, по словам собеседника канала, у подростка завязался конфликт с одной из местных жительниц, началась потасовка. Несовершеннолетняя якобы избивала женщину, это увидел ее родственник и принялся оттаскивать девушку, но та по-прежнему вела себя агрессивно.

«В настоящее время нападавший задержан», - заявили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и процессуальную проверку. Подробности избиения ребенка выясняются. Что именно произошло, в пресс-службе не уточнили.

Ранее учительницу из Ленобласти заподозрили в съемках порно и совращении детей. По словам коллег, преподаватель всегда была яркой и активной, но жаловалась на кисту головного мозга. Под предлогом посещения врачей женщина часто уходила пораньше, а в школе никогда не задерживалась.

«Ей сделали замечание, что, мол, нельзя качаться на качелях и распивать спиртные напитки, на что она начала ругаться и посылать семейную пару», - отметил свидетель происшествия.

Прокуратура РФ Ленинградская область
13 ноября 2023, 18:56
Найденного в мусоропроводе младенца определят в соцучреждение в Москве
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Ребенка, найденного в мусороприемнике на улице Вешняковской, определят в столичное госучреждение. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Я думаю, что сейчас будет определяться статус, и, когда его готовы будут выписать, он будет определен в соцучреждение», - сказала Ярославская.

Сейчас младенец находится в больнице. О его родственниках ничего не известно.

Женщина родила ребенка и оставила его в ковше мусороприемника в одном из жилых домов на Вешняковской. Мальчика обнаружили соседи. У ребенка нашли признаки переохлаждения и небольшие ссадины, однако грубых патологий врачи не выявили.

По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что главу Европейского медцентра Владислава Мельникова приговорили к 19,5 года колонии за торговлю детьми от суррогатных матерей.

Дети Преступления Сироты Москва 2023
13 ноября 2023, 18:35
«Устрашающая акция против детей». Учительница раскрыла подробности драки в Деденевской школе
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Учительница и мать шестиклассницы подрались на глазах у детей в Деденевской школе имени Крупской в Дмитровском городском округе. Педагог рассказала «360» свою версию случившегося.

Опасалась за жизнь и здоровье детей По словам учительницы, мать девочки и неизвестная женщина ворвались в класс во время урока. Они вели себя агрессивно по отношению к учительнице. Школьников сильно напугало поведение этих людей.

«Выражались нецензурной бранью, угрожали физической расправой, убийством, возможно, были в алкогольном или наркотическом опьянении. Мои ученики, которые сидели за партами у меня на уроке, были крайне напуганы поведением и агрессией данных граждан, получив при этом психологическую травму», - рассказала преподаватель.

Она добавила, что опасалась за здоровье и жизнь детей. В связи с этим педагог была вынуждена устранить угрозу, поскольку несла ответственность за учеников.

«У меня было опасение за здоровье и жизнь детей из-за того, что могли сотворить эти граждане: распылить газ, облить кислотой или пронести взрывчатое вещество. На мои просьбы разобраться в кабинете директора гражданки не реагировали», - добавила женщина.

«Не конфликт, а нечто большее» Учительница отметила, что после драки чувствовала себя плохо. Сейчас она находится на больничном. Женщина написала заявление в полицию. Правоохранители начали следствие.

«Было совершено не только покушение на меня группой лиц по предварительному сговору, но и проведение какой-то устрашающей акции против детей», - подчеркнула педагог.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что девочка грубо ответила педагогу, а та якобы обозвала ее в ответ. Мать ребенка пришла разбираться в ситуации. Между учительницей и матерью школьницы возникла драка, к ней подключилась и сестра девочки.

«Это даже не конфликт, а нечто большее. Ученица не занималась учебой, а постоянно вела съемку, провоцируя конфликт», - добавила педагог.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что информация о конфликте в школе поселка Деденево поступила в Икшанский отдел полиции по Дмитровскому городскому округу. Глава региона Илья Поночевный тоже отреагировал на случившееся. Он осудил драку в стенах школы, назвав подобные ситуации недопустимыми.

Драки Школы Дмитров
13 ноября 2023, 14:44
Московские спасатели освободили застрявшего лапой в батарее кота
Depositphotos.com / Photocreo
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Столичные спасатели пришли на помощь котенку, который застрял лапой в батарее. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По словам сотрудников пресс-службы, звонок диспетчеру «Службы 112» поступил 13 ноября. Животное хотело погреться у радиатора в квартире на улице Лебедянская, д. 4. Однако лапа котенка застряла, и хозяевам пришлось вызывать спасателей.

«На месте огнеборцы с помощью слесарного инструмента вызволили застрявшую лапку», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что питомец не пострадал.

Ранее спасенного из машины кота забрал на передержку сотрудник московской прокуратуры. Хвостатый просидел в припаркованном у торгового центра внедорожнике около четырех дней. Вызволять его пришла целая толпа неравнодушных москвичей.

МЧС РФ Животные Москва 2023
13 ноября 2023, 14:35
Поезд протаранил иномарку в Екатеринбурге и скрылся с места ДТП
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На Урале поезд попал в ДТП с участием легковушки. Электричка скрылась с места аварии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на рельсы, после чего его снес проезжавший состав. Уточняется, что ДТП произошло на улице Монтажников в Екатеринбурге.

Автомобилиста госпитализировали с травмами. Его машина получила серьезные повреждения. При этом поезд уехал, как ни в чем не бывало. Правоохранители выяснят, что именно за состав покалечил иномарку и ее водителя.

Накануне поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области. В результате три человека погибли. Из-за ДТП оказались повреждены четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.

Днем 8 ноября в Нижегородской области также произошло смертельное столкновение грузовика с поездом. Один человек скончался.

Электричество Екатеринбург Иномарки

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