Пик половодья у Кургана начнется через два-три дня

В Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим увеличился на 221 сантиметр, превысив критическую отметку в 850 сантиметров. Такие данные появились на информационном региональном сайте паводок72.рф.

По информации ресурса, к 08:00 по местному времени 20 апреля уровень воды в Ишиме вырос до 911 сантиметров. Сутки назад показатель находился на отметке в 690 сантиметров.

В Telegram-канале администрации Ишима предупредили о возможном подтоплении низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, а также о нарушении дорожного сообщения между населенными пунктами.

Глава региона Александр Моор сообщил, что паводок разрушил временную насыпь рядом с поселком Плодопитомник неподалеку от города Ишим. По его словам, сама дамба, построенная для защиты населенного пункта и СНТ, не пострадала.