20 апреля 2024, 08:56

Пик половодья у Кургана начнется через два-три дня

Пресс-служба МЧС
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В ближайшие пару дней на реке Тобол возле Кургана ожидается пик весеннего половодья. Об этом сообщили в прогнозе ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие два-три дня на реке Тобол у города Курган ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», - передали в министерстве.

Жителей предупредили, что в ближайшие пару дней ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков. Из-за высокого уровня воды людей призывали эвакуироваться.

Ранее уровень воды в реке Тобол достиг опасной отметки - 1009 сантиметров. Жители Кургана помогли возвести дамбу у набережной. Спецслужбы продолжают патрулировать улицы в затопленных садовых некоммерческих товариществах.

Курган Россия Реки
20 апреля 2024, 09:45
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 221 сантиметр за сутки
Пресс-служба МЧС
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В Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим увеличился на 221 сантиметр, превысив критическую отметку в 850 сантиметров. Такие данные появились на информационном региональном сайте паводок72.рф.

По информации ресурса, к 08:00 по местному времени 20 апреля уровень воды в Ишиме вырос до 911 сантиметров. Сутки назад показатель находился на отметке в 690 сантиметров.

В Telegram-канале администрации Ишима предупредили о возможном подтоплении низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, а также о нарушении дорожного сообщения между населенными пунктами.

Глава региона Александр Моор сообщил, что паводок разрушил временную насыпь рядом с поселком Плодопитомник неподалеку от города Ишим. По его словам, сама дамба, построенная для защиты населенного пункта и СНТ, не пострадала.

Тюмень Паводки Реки
20 апреля 2024, 09:22
Ангар с лакокрасочной продукцией загорелся в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Спасатели потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь успел распространиться на 450 «квадратов».

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 450 квадратных метрах», - передали в министерстве.

Пожар вспыхнул ранним утром 20 апреля - около 05:00 - на Полевой Сабировской улице в Приморском районе города. Пламя тушили по повышенному рангу сложности, на месте происшествия работали 32 спасателя и семь единиц техники.

«В ангаре размером 15×30 метров происходило горение по всей площади», - передали в региональном отделении МЧС.

В 06:04 огонь локализовали, открытое горение ликвидировали. В 08:47 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара установят дознаватели МЧС России.

Ранее один человек пострадал во время пожара в Красносельском районе Петербурга. Вспыхнула однокомнатная квартира на Ленинском проспекте. Мужчину с ожогами доставили в медицинское учреждение.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Россия
20 апреля 2024, 09:04
Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком
РИА «Новости»
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Временную насыпь у поселка Плодопитомник рядом с городом Ишим в Тюменской области размыло паводком. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

« Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии», - уточнил он.

Из зон возможного подтопления жителей заранее эвакуировали. Моор поручил всем ответственным лицам продолжать оперативно вывозить людей из других опасных районов.

«Медлить нельзя», - подчеркнул Моор.

Ранее «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. Речь идет об Абатском, Викуловском, Ишимском и Казанском районах. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество.

Паводки Россия
20 апреля 2024, 07:36
Мотоцикл перевернулся в Южном Бутово, водитель погиб
Unsplash
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Мотоцикл Honda перевернулся в Москве в Южном Бутово, наехав на бордюр. Водитель погиб. Об этом сообщил источник «360».

Авария случилась около 06:00 у дома № 55 на улице Южнобутовской. Водитель оказался заблокирован. На месте ДТП разлилось топливо.

Прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.

Ранее, 19 апреля, стало известно о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь - Аэропорт. Жертве было 42 года. Мужчина превысил скорость, и мотоцикл протаранил ехавший впереди грузовик с цистерной. Байкер погиб на месте - его травмы оказались несовместимы с жизнью. Ранее он 14 раз попадался на нарушениях правил дорожного движения.

Мотоциклы ДТП

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