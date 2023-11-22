Певца Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге

Без жертв и паники. Что известно о столкновении поездов в Ульяновской области

В Ульяновской области 22 ноября лоб в лоб столкнулись пассажирский поезд и маневренный состав. Жертв удалось избежать благодаря действиям машиниста состава, шедшего по маршруту Адлер — Пермь. Предварительной причиной ЧП назвали грубое нарушение при организации работы на станции. Что известно об аварии к этому часу — в материале «360».









Четыре часа простоя В РЖД начали внутреннюю проверку после ЧП, объяснив ее грубым нарушением при организации работы станции Бряндино. Именно из-за него, подчеркнули в компании, и произошло столкновение пассажирского поезда с маневровым локомотивом.

«Поезд № 354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим», - отметили в Telegram-канале РЖД.

По данным компании, в результате ЧП чуть более, чем на час, задержался пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград - Ульяновск. На движение других составов ЧП не повлияло.

В РЖД принесли извинения пассажирам попавшего в аварию поезда и пообещали начислить им по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», а пострадавшим - по 12 тысяч.

Движение по маршруту поезд продолжил только после замены поврежденного локомотива - в 18:43 по Москве. Простоял он около четырех часов. В РЖД заверили, что предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания состава.

«В пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Пассажиры обеспечены всем необходимым. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание», - отметили в компании.

Махонин писал в Telegram-канале , что состав прибудет в Пермь 23 ноября.

СК на транспорте после ЧП возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Все обстоятельства и причины аварии предстоит установить следователям и криминалистам.

Лобовое столкновение По данным Baza , поезда столкнулись на 962-м километре Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск около 14:55 по московскому времени. С рельсов вагоны не сошли. Источник Telegram-канала уверял, что пострадали минимум 25 человек.

Машинист пассажирского поезда старался избежать столкновения и применил экстренное торможение.

Сначала причиной аварии назвали сбой системы, которая исключает следование по одним путям. В одной из публикаций Baza упомянули, что она не сработала. А машинисты пассажирского состава из-за плохой видимости поздно заметили вагоны перед собой.

Позже в РЖД подтвердили данные о 25 пострадавших, среди которых оказался один ребенок. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин привел аналогичные цифры и успокоил - людей с серьезными травмами нет.

«Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Паники в вагонах не было В поезде № 354 Пермь - Адлер ехали 369 пассажиров. Среди них - 94 ребенка. Одна из пассажирок рассказала «360», что в ее вагоне в основном были дети. На столкновение все отреагировали спокойно, паники среди пассажиров не возникло.

«Был полный вагон детей. Никто из них не пострадал. Они позвонили родителям, успокоили их», - поделилась женщина.

Прибывшие на место медики зафиксировали ушибы мягких тканей у пяти человек. В Минздраве Ульяновской области отмечали, что травмы у всех 25 пострадавших легкие, госпитализация им не потребовалась.

Глава региона Алексей Русских уточнял, что осматривали людей две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы.

«От госпитализации пассажиры поезда отказались, хотят скорее добраться домой. До момента отправки поезда наши бригады дежурят на месте ЧП», - написал он в Telegram-канале.