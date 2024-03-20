Петербурженку арестовали за надпись на бюллетене

Это произошло 17 марта. Дзержинский райсуд Петербурга счел, что женщина испортила государственное имущество и дискредитировала ВС России. Ее привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Петербурженка заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

В тот же день свой бюллетень на выборах испортил житель Керчи. Мужчина нарисовал на нем «определенные знаки», но когда его долгое нахождение в кабинке для голосования привлекло внимание членов комиссии, решил на всякий случай съесть бюллетень , чтобы не оставить следов. Правоохранители начали проверку по факту происшествия.