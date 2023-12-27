Петербурженка заманила двух школьников в квартиру и избила нунчаками

По предварительным данным, женщина пригласила младшеклассников к себе домой якобы погреться и попить чаю. Затем она закрыла дверь и начала издеваться над детьми. Школьники получили телесные повреждения.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу. Там сообщили, что против жительницы Северной столицы возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Пострадавших детей госпитализировали.

По данным «Фонтанки» , женщина встала на защиту своего сына после буллинга в школе. Мальчик рассказал матери, что сверстники остановили его у школы и поставили на колени. Ребенка поместили в социальный приют.