Петербурженка заманила двух школьников в квартиру и избила нунчаками
Жительница Санкт-Петербурга заманила к себе в квартиру двух школьников, избила их нунчаками, распыляла им газ в лицо и угрожала ножом. Об этом сообщил источник «360».
По предварительным данным, женщина пригласила младшеклассников к себе домой якобы погреться и попить чаю. Затем она закрыла дверь и начала издеваться над детьми. Школьники получили телесные повреждения.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу. Там сообщили, что против жительницы Северной столицы возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Пострадавших детей госпитализировали.
По данным «Фонтанки» , женщина встала на защиту своего сына после буллинга в школе. Мальчик рассказал матери, что сверстники остановили его у школы и поставили на колени. Ребенка поместили в социальный приют.