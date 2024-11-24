24 ноября 2024, 22:03

Петербурженка родила на платформе станции метро

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники петербургской подземки в День матери приняли роды. Пассажирка родила сына прямо на платформе станции «Горьковская», сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Схватки начались, когда женщина ехала в поезде. Она вышла на «Горьковской», и они усилились. Сотрудники станции в 13:19 вызвали скорую помощь, но роды проходили стремительно, и врачи не успели - принимать ребенка пришлось самостоятельно.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», - рассказала дежурная по станции Евгения Бордачева.

Через несколько минут после первых схваток женщина родила мальчика. Врачи увезли семью в больницу. Пресс-служба метрополитена сообщила, что мать и сын чувствуют себя хорошо.

В этот же день на Лиговском проспекте произошло ЧП с автобусом. Во время движения в салоне раздался взрыв, одна пассажирка пострадала.

Санкт-Петербург Дети Беременность Семья Метро
24 ноября 2024, 18:32
Названа причина драки иностранных студентов в Казани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Устроившие драку перед Казанским федеральным университетом студенты из Ирана не поделили место в очереди в пункт миграционного сопровождения, чтобы подать документы. Для предотвращения подобных ЧП в дальнейшем вуз объявил об открытии трех дополнительных пунктов приема, куда могут обратиться иностранные абитуриенты и учащиеся. Об этом сообщил «Коммерсант».

Новый мобильный пункт приема департамента внешних связей откроется в понедельник на улице Деревни Универсиады и займется обслуживанием студентов, живущих в кампусе Второй пункт заработает рядом с общежитием № 5 в Студенческом городке.

Основной офис департамента внешних связей КФУ на Гвардейской улице продолжит работу и откроет новые приемные окна. Туда смогут обратиться иностранные студенты, живущие вне кампусов.

Два иранских студента устроили драку около здания департамента внешних связей КФУ. В ходе задержания один из молодых людей толкнул сотрудника полиции.

Республиканский главк СК посчитал поведение иностранца применением насилия в отношении представителя власти и завел уголовное дело. Ведомство пообещало обратиться в суд для избрания студента меры пресечения.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал задержание студентов недопустимым и потребовал привлечь к ответственности тех, кто задержал молодых людей.

Уголовное дело Казань Россия Иран Студенты
24 ноября 2024, 18:08
Пассажир судна спрыгнул в Москву-реку на западе столицы и доплыл до берега
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный мужчина выпрыгнул с прогулочного судна в Москву-реку во время прохода Воробьевых гор. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, мужчина самостоятельно доплыл до берега, где выбрался из воды и ушел в неизвестном направлении.

Позже его обнаружили в кафе у причала. Пловцу вызвали скорую, а спасатели предоставили ему термоодеяло.

С чем связано желание экстремала искупаться в ледяной воде, неизвестно.

Москва
24 ноября 2024, 17:46
Парашютисты упали во время приземления в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В воскресенье, 24 ноября, два парашютиста упали при приземлении в Московской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, пострадавшим 49 и 21 год, они получили травмы различной степени тяжести. Мужчин доставили в больницу.

Ранее в Коломне при прыжке с парашютом погиб бывший владелец радиостанций «Русское радио - Рязань» и «Европа Рязань» Сергей Цыганов. Он столкнулся с землей после разворота на высоте 60 метров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Похожий случай произошел в Ленинградской области, там пилот и пассажир мотопараплана разбились в смертельном пике.

Самолеты
24 ноября 2024, 17:34
Полиция зачистила магазины Петербурга и Ленобласти от поддельного алкоголя и сигарет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе десятидневного рейда по торговым точкам изъяли из продажи почти 50 тонн суррогатного алкоголя, 400 тысяч сигарет, свыше 10 тысяч вейпов и 50 литров жидкостей для них. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве добавили, что правоохранители обнаружили и прекратили работу цеха по производству поддельного алкоголя во Всеволожском районе, а также добились закрытия оптовых складов с контрафактом в Красногвардейском районе города.

«Потребительский рынок оздоровили за 10 дней», - оценили ход рейда в пресс-службе.

Там добавили, что по итогам мероприятия завели 45 уголовных дел и составили 52 протокола об административных правонарушениях.

В начале ноября суд Тюмени приговорил к шести годам колонии поставщика поддельного алкоголя , который привел к смерти 11 человек. В материалах суда указали, что подсудимый получил от подельников 46 ящиков спиртного неизвестного происхождения и пустил подделку в продажу.

Санкт-Петербург Уголовное дело Ленинградская область Алкоголь Магазины Полиция

Новости по теме