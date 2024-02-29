Петербурженка покусала инспектора ДПС при задержании

По данным издания, инспекторов ГИБДД вызвали из-за автомобиля Mazda, который заблокировал проезд во дворе по улице Пятилеток. Женщина-водитель находилась в машине, но убирать автомобиль отказалась. По сообщениям очевидцев, автоледи была нетрезва.

После прибытия эвакуатора и полицейских женщина продолжила скандалить. Сотрудники ГИБДД надели на даму наручники, а она в процессе кусалась и царапалась. От медицинского освидетельствования водитель отказалась.

В результате автомобиль отправили на спецстоянку, а женщину - в отдел полиции. Против нее возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.

В декабре прошлого года в Москве уволили сотрудника ДПС, который домогался до пассажирки такси во время досмотра. В поисках наркотиков инспектор залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.