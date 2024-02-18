Петербурженка подпала под статью из-за татуировок

Вместе с подругой Ниной Кармыш Кричкер набивают тату с религиозными символами. Активисты движения «Сорок сороков» обратили внимание на кощунственные татуировки, фотографии с которыми попали в Сеть. Вскоре этим заинтересовались в Следственном комитете.

Кричкер задержали 17 февраля в Пулково , когда она пыталась улететь в Армению. После общения с правоохранителями и возбуждения дела ее отпустили под подписку о невыезде.

Рэпер Гуф поделился видео, на котором священники молятся под трек об употреблении запрещенных веществ. Позднее артист принес извинения , назвав поступок идиотским.