Петербурженка перенесла клиническую смерть после тату-процедуры на дому

Процедуру назначили на 2 июня, 24-летняя клиентка пригласила тату-мастера к себе домой. Для обезболивания девушке сделали укол, но ввели слишком большую дозу новокаина.

«Ее госпитализировали в тяжелом состоянии», - рассказал источник.

Врачи диагностировали отравление и положили девушку в реанимацию. Она перенесла клиническую смерть.

Процедуру проводили знакомые пострадавшей, сообщил собеседник 78.ru. Отравление произошло из-за того, что они не учли прием других лекарств. Девушку без сознания увезли из квартиры на Владимирском проспекте.

На Сахалине дачник попал в больницу после встречи с медведем. Он пошел в гараж и наткнулся на медведицу с детенышем. Мужчину госпитализировали в шоковом состоянии, животное отыскать не смогли.