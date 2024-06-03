03 июня 2024, 14:40

Петербурженка перенесла клиническую смерть после тату-процедуры на дому

Unsplash
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Жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления обезболивающим во время нанесения татуировки на дому. Она пережила клиническую смерть, сообщили «Известия».

Процедуру назначили на 2 июня, 24-летняя клиентка пригласила тату-мастера к себе домой. Для обезболивания девушке сделали укол, но ввели слишком большую дозу новокаина.

«Ее госпитализировали в тяжелом состоянии», - рассказал источник.

Врачи диагностировали отравление и положили девушку в реанимацию. Она перенесла клиническую смерть.

Процедуру проводили знакомые пострадавшей, сообщил собеседник 78.ru. Отравление произошло из-за того, что они не учли прием других лекарств. Девушку без сознания увезли из квартиры на Владимирском проспекте.

На Сахалине дачник попал в больницу после встречи с медведем. Он пошел в гараж и наткнулся на медведицу с детенышем. Мужчину госпитализировали в шоковом состоянии, животное отыскать не смогли.

Санкт-Петербург Медицина
03 июня 2024, 14:02
«Начал лапать и душить». В Раменском очевидец спас девушку от неадеквата
РИА «Новости»
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Неизвестный напал на девушку на улице Михалевича в Раменском. Злоумышленник сначала грубо приставал к ней, а затем повалил и начал душить. Спас пострадавшую местный житель, услышавший крики о помощи. Подробностями случившегося он поделился в комментарии 360.ru.

По его словам, крики девушки услышал, когда выходил из машины. Подбежав к ней, увидел, что на ней сидит мужчина и душит.

«Я его с нее сбил, но догнать не смог - был в сланцах. Мы квадрат посмотрели, куда он мог деться. Поднимем камеры видеонаблюдения, может быть, будет результат», - пояснил собеседник 360.ru.

У пострадавшей была расстегнута блузка, торчал бюстгальтер. В ответ на вопрос, что произошло, она пояснила, что незнакомец подошел к ней, начал распускать руки, а потом применять физическую силу.

«Я спросил, что случилось, она сказала, что он подошел к ней, начал лапать и сразу же душить», - добавил мужчина.

Обращалась ли девушка в полицию после случившегося, он не уточнил.

Драки
03 июня 2024, 11:22
Утечка азота произошла во «Вкусно — и точка» в Москве
РИА «Новости»
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Утром 3 июня в ресторане «Вкусно — и точка» в центре Москвы повредили баллон с азотом. Сотрудники позвонили спасателям, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов в 10:50. Заявители сообщили, что в ресторане быстрого питания по улице Земляной Вал, 27, строение 2 существовала угроза выброса химически опасного вещества - на техническом этаже повредился баллон с жидким азотом. Емкость эвакуировали на улицу.

Громкий случай утечки вредных веществ произошел зимой в Коми. Прокуратура сообщила о выбросе газовой смеси с содержанием метанола на территории промышленной зоны Сыктывкарского ЛПК и начала проверку. МЧС уточнило, что причиной ЧП стал прорыв диафрагмы на выпарной станции. Аварию устранили за 10 минут.

Вкусно - и точка Москва
03 июня 2024, 09:39
Девочка пыталась спастись от жары и получила смертельный удар током в Шахтах
Unsplash
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В Шахтах школьница погибла, предположительно, от удара током. Девочке было 13 лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, девочка пришла в гости к однокласснице. Подруги играли, проводили время на улице. В какой-то момент девочкам стало очень жарко и они решили охладиться в душе.

Кабинка стояла во дворе дома. Когда одна из подруг зашла внутрь и включила водонагреватель, ее неожиданно ударило током. Пострадавшая умерла на месте ЧП, подчеркнул собеседник Shot.

После гибели подростка начали проверку. По предварительным данным, водонагреватель был неисправен.

Осенью минувшего года похожий случай произошел в Новочеркасске, напомнило местное издание donnews.ru. Там 13-летняя девочка погибла от удара током в ванной, - школьница взяла с собой мобильник и там же поставила его на зарядку. В какой-то момент гаджет упал в воду, вызвав смертельный для ребенка удар.

Дети Школы
03 июня 2024, 09:09
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске
РИА «Новости»
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Пожарные смогли ликвидировать возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирске. Проводится разборка и проливка конструкций. При помощи беспилотника специалисты МЧС России обследуют кровлю здания», - заявили в ведомстве.

О пожаре на складе ГСМ в Кировском районе Новосибирска стало известно утром в понедельник. Спасатели прибыли на улицу Оловозаводского, где в одном из складских помещений хранили емкости с ГСМ.

Всего к тушению привлекали 55 специалистов и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания оценивалась в 4500 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло на Ухтинском НПЗ в Коми, жертвами стали два человека.

Пожары МЧС РФ

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