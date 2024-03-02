Петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП
Петербурженка за рулем Lexus протаранила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, около 19:27 по московскому времени в пятницу, 1 марта, в полицию Красногвардейского района обратился прохожий, который стал очевидцем ДТП. По его словам, женщина на черном Lexus разбила около четырех автомобилей и уехала.
«Информация о скрывшейся женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили 41-летнюю владелицу Lexus», - указали в сообщении.
Выяснилось, что петербурженка не справилась с управлением. В отношении нее возбудили административное дело.
Смертельное ДТП с участием Audi Q7 п роизошло накануне в Ленобласти. Пьяный мужчина столкнулся с Chevrolet Lanos, от удара погиб пассажир второй иномарки.