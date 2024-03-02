Петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП

По данным ведомства, около 19:27 по московскому времени в пятницу, 1 марта, в полицию Красногвардейского района обратился прохожий, который стал очевидцем ДТП. По его словам, женщина на черном Lexus разбила около четырех автомобилей и уехала.

«Информация о скрывшейся женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили 41-летнюю владелицу Lexus», - указали в сообщении.

Выяснилось, что петербурженка не справилась с управлением. В отношении нее возбудили административное дело.

Смертельное ДТП с участием Audi Q7 п роизошло накануне в Ленобласти. Пьяный мужчина столкнулся с Chevrolet Lanos, от удара погиб пассажир второй иномарки.