Петербурженка на электросамокате сбила ребенка и попала под уголовное дело

Столкновение произошло, когда мама с маленьким сыном гуляли рядом с домом. В какой-то момент мальчик побежал к тротуару, по которому в это время ехала женщина на самокате. Она врезалась в ребенка, и оба упали на асфальт.

Судя по видео, после удара самокатчица постояла несколько секунд около мамы и пострадавшего мальчика и поехала дальше. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом затылочной кости.

Полицейские Василеостровского района в тот же день задержали 52-летнюю петербурженку.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следственный комитет квалифицировал эту ситуацию как умышленную. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел прошлым летом в Москве. Молодой человек сбил четырехлетнюю девочку на электросамокате в Юго-Восточном округе. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.