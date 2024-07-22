Петербурженка без страховки добралась до соседнего балкона, спасаясь от молодого человека

В квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Подруги пришли на игру со своими спутниками, но в буквальном смысле оказались в огненной ловушке. Подробности происшествия раскрыл источник 360.ru.

Когда девушки проходили испытание, аниматор, следуя сценарию, поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Огонь вспыхнул моментально, а люди оказались взаперти. Жертвами жуткого пожара стали 19-летняя А. и 25-летняя М.

По данным источника, М. училась на медика и работала в стоматологии. Во время пожара девушка пыталась спасти свою подругу, которая была прикована к стулу.

«Как можно так безответственно относиться к жизни человека? Зачем керосином обливать… Нельзя водой напугать?» - задался вопросом источник.

Девушки оказались заблокированы в комнате страха. Как сообщил телеканал НТВ , их спутники выбивали стекла, кричали и просили помощи у прохожих. Но на окнах были решетки, а сам квест-рум заперт, уточнило издание Super.ru. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Огнетушителя на месте не было, а выход молодые люди не могли найти из-за лабиринтов. Спасателям, приехавшим к месту ЧП, пришлось вскрывать двери болгаркой. Обе девушки получили страшнейшие ожоги. Одна скончалась на месте происшествия, другая - в больнице.

В Минздраве Дагестана сообщили РИА «Новости» , что одна из жертв пожара отравилась угарным газом, вторая умерла, получив ожоги всей поверхности тела. Еще один мужчина, предварительно, находится в реанимации - у него ожоги 50% тела.

После происшествия уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Дагестана взяла его расследование на свой контроль. Ранее правоохранители задержали 18-летнего аниматора , который проводил закончившийся гибелью двух девушек квест.