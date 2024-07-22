22 июля 2024, 18:47

Петербурженка без страховки добралась до соседнего балкона, спасаясь от молодого человека

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Жительница многоэтажки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга рискнула жизнью и перелезла на соседний балкон, находясь на предпоследнем этаже. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

По данным источника, петербурженка таким образом пыталась спастись от своего молодого человека. Собеседник добавил, что девушка живет в ЖК «ЗимаЛето», который находится неподалеку от станции метро Ладожская.

Ранее из окна многоэтажки в Москве выпал 20-летний мужчина. Он рухнул на стоящий рядом с домом автомобиль и выжил. По информации источника, молодой человек получил множество переломов, в том числе есть подозрение на травму позвоночника. Скорая помощь доставила пострадавшего в ГКБ имени Святого Владимира.

Санкт-Петербург Видео
22 июля 2024, 19:10
Безответственное отношение к жизни. Шокирующие подробности смертельного квеста в Махачкале
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В квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Подруги пришли на игру со своими спутниками, но в буквальном смысле оказались в огненной ловушке. Подробности происшествия раскрыл источник 360.ru.

Когда девушки проходили испытание, аниматор, следуя сценарию, поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Огонь вспыхнул моментально, а люди оказались взаперти. Жертвами жуткого пожара стали 19-летняя А. и 25-летняя М.

По данным источника, М. училась на медика и работала в стоматологии. Во время пожара девушка пыталась спасти свою подругу, которая была прикована к стулу.

«Как можно так безответственно относиться к жизни человека? Зачем керосином обливать… Нельзя водой напугать?» - задался вопросом источник.

Девушки оказались заблокированы в комнате страха. Как сообщил телеканал НТВ , их спутники выбивали стекла, кричали и просили помощи у прохожих. Но на окнах были решетки, а сам квест-рум заперт, уточнило издание Super.ru. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Огнетушителя на месте не было, а выход молодые люди не могли найти из-за лабиринтов. Спасателям, приехавшим к месту ЧП, пришлось вскрывать двери болгаркой. Обе девушки получили страшнейшие ожоги. Одна скончалась на месте происшествия, другая - в больнице.

В Минздраве Дагестана сообщили РИА «Новости» , что одна из жертв пожара отравилась угарным газом, вторая умерла, получив ожоги всей поверхности тела. Еще один мужчина, предварительно, находится в реанимации - у него ожоги 50% тела.

После происшествия уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Дагестана взяла его расследование на свой контроль. Ранее правоохранители задержали 18-летнего аниматора , который проводил закончившийся гибелью двух девушек квест.

Спасатели Уголовное дело Дагестан Пожары Больницы Газ Минздрав Видео Мужчины
22 июля 2024, 18:19
Москвич выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково
Телеканал «360»
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Мужчина примерно 20-ти лет выпал из окна многоэтажного дома в московском районе Южное Медведково. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Мужчина упал на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля. По информации источника, он находился в сознании, его поместили в больницу с многочисленными травмами. С высоты какого этажа он упал, неизвестно.

«Госпитализирован в ГКБ имени Святого Владимира с открытым переломом плеча, закрытым переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрение на травму позвоночника», - указал источник.

Ранее в Москве погиб оператор высотного крана. Мужчина упал с высоты 32-го этажа. По версии следствия, причиной падения крановщика стала передозировка наркотическими веществами.

Скорая помощь Москва
22 июля 2024, 17:53
Взрыв газа произошел в Крыму. Из-под завалов спасли трех человек
Пресс-служба МЧС
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В Крыму из-под завалов после взрыва газа спасли трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП случилось в селе Владиславовка из-за разгерметизации газового баллона. В результате обрушились конструкции частного одноэтажного дома.

«Возгорания не было. Пострадавшие переданы врачам», - добавили в пресс-службе.

На место прибыли 40 специалистов и 12 единиц техники. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Утром 22 июля взрыв прогремел в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. В результате четыре человека получили травмы. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Причиной ЧП стал взрыв газа.

Газ Крым Взрывы
22 июля 2024, 17:50
Стали известны точные обстоятельства крушения Superjet в Подмосковье
РИА «Новости»
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Межгосударственный авиационный комитет установил детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Как сообщил ТАСС, перед крушением лайнером управляли вручную.

Межгосударственный авиационный комитет установил детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Как сообщил ТАСС , перед крушением лайнером управляли вручную.

Скорость оказалась превышенной, и борт стал пикировать.

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование», - рассказали в МАК.

Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но сделать этого не удалось.

Самолет потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Погибли три человека: два пилота и бортпроводник. Как стало известно, судно не совершало обязательный облет после проведенного ремонта. Крушение связали с человеческим фактором.

Ранее специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с рухнувшего самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.

Коломна Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной

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