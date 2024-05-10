Петербуржец заживо сгорел в трехкомнатной квартире

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«В 21:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, улица Костюшко, дом 54. <…> В результате пожара погиб мужчина», - указали в сообщении.

По данным МЧС, в трехкомнатной квартире загорелась комната и коридор. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из здания восемь человек. В ликвидации возгорания участвовали 10 огнеборцев и две единицы техники.

Похожая трагедия произошла в Новосибирске. Пожар охватил однокомнатную квартиру на улице Немировича-Данченко, писал «ФедералПресс».

Погиб маленький ребенок, а также пострадала подросток, которую обнаружили на лестничной клетке без сознания.