Петербуржец устроил стрельбу в пассажирском автобусе
В Санкт-Петербурге драка в автобусе закончилась стрельбой. Неизвестный выстрелил в своего оппонента, скрылся, но потом сам пришел в полицию, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
О конфликте, который произошел вечером 5 ноября во Всеволожском районе, правоохранителям заявил водитель автобуса №476.
Приехавшие на место ЧП полицейские выяснили, что между пассажирами сначала возникла ссора, которая переросла в потасовку. Потом мужчина выстрелил в 45-летнего пассажира.
Автобус остановился, из него все вышли, а стрелявший сбежал. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи отпустили его в удовлетворительном состоянии.
Около полуночи в полицию обратился второй участник конфликта. Им оказался 20-летний житель Всеволожского района. Правоохранителям он объяснил, что стрелял из аэрозольного пистолета «Пионер».
На стрелка составили протокол об административном правонарушении. Оружие у него изъяли. Против мужчины могут возбудить уголовное дело.
В Москве в прошедшее воскресенье мужчина начал стрелять по посетителям ресторана из травматического пистолета.