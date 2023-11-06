06 ноября 2023, 16:34

Петербуржец устроил стрельбу в пассажирском автобусе

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге драка в автобусе закончилась стрельбой. Неизвестный выстрелил в своего оппонента, скрылся, но потом сам пришел в полицию, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

О конфликте, который произошел вечером 5 ноября во Всеволожском районе, правоохранителям заявил водитель автобуса №476.

Приехавшие на место ЧП полицейские выяснили, что между пассажирами сначала возникла ссора, которая переросла в потасовку. Потом мужчина выстрелил в 45-летнего пассажира.

Автобус остановился, из него все вышли, а стрелявший сбежал. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи отпустили его в удовлетворительном состоянии.

Около полуночи в полицию обратился второй участник конфликта. Им оказался 20-летний житель Всеволожского района. Правоохранителям он объяснил, что стрелял из аэрозольного пистолета «Пионер».

На стрелка составили протокол об административном правонарушении. Оружие у него изъяли. Против мужчины могут возбудить уголовное дело.

В Москве в прошедшее воскресенье мужчина начал стрелять по посетителям ресторана из травматического пистолета.

Санкт-Петербург Стрельба
06 ноября 2023, 15:47
Женщина и ребенок погибли в ДТП со школьным автобусом в Челябинской области
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Школьный автобус попал в аварию с легковым автомобилем в Челябинской области, в результате столкновения погибли женщина и ребенок. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Челябинску.

«Около 14:00 6 ноября на седьмом километре трассы Черновская - Кундравы на территории Чебаркульского района женщина-водитель 1991 года рождения на ВАЗ 21099 допустила занос и совершила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что водитель и семилетний ребенок из легковушки получили смертельные травмы.

В салоне автобуса находились 18 детей и пять взрослых, никто из них не пострадал. На место ЧП выехали три экипажа ГИБДД.

Прокуратура по Челябинской области сообщила в Telegram-канале , что начала проверку по факту ДТП. Кроме того, следственные органы завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее «360» показывал видео с места столкновения автобуса и легковой машины.

Дети ДТП
06 ноября 2023, 15:14
Один человек пострадал в результате пожара на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На последнем этаже жилого дома на Сахалинской улице в Москве произошел пожар. Возгорание началось утром 6 ноября, сообщил источник «360».

По его данным, пожар удалось ликвидировать в 09:04 по московскому времени. Угрозы другим зданиям и жильцам не возникло.

Пострадал один человек, которого незамедлительно передали медицинским сотрудникам. На данный момент о его состоянии информации нет.

Ранее стало известно, что из-за пожара в многоэтажке в Чебоксарах погиб один человек, а пятеро пострадали. В работах по локализации возгорания задействовали 33 человека и 11 единиц техники.

Пожары Москва 2023
06 ноября 2023, 14:52
ДТП со школьным автобусом произошло в Челябинской области
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Авария с участием школьного автобуса и легковушки произошла в Челябинской области. Об этом сообщил источник «360».

«Знаю только, что автобус улетел в кювет из-за сильного столкновения», - рассказал очевидец происшествия.

По информации РЕН ТВ , жертвами ДТП стали два человека. Всего в автобусе находились 18 пассажиров, которые возвращались из кинотеатра. По предварительной информации, погибли ребенок и взрослый из легкового автомобиля.

Официальной информации о ЧП пока не поступало.

Дети ДТП
06 ноября 2023, 14:41
Россиянин пробежался по багажной ленте аэропорта за чемоданом с забытыми вещами
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Плохая память сыграла злую шутку с пассажиром самарского аэропорта Курумоч. Мужчина сдал в багаж чемодан, в котором находились важные документы. Чтобы вернуть утраченные бумаги, пассажир взобрался на багажную ленту и в погоне за чемоданом чуть не опоздал на рейс. Видео с курьезом из воздушной гавани разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам.

На опубликованных кадрах мужчина у стойки регистрации внезапно вскочил на багажную ленту, чтобы догнать уезжающий чемодан. На самом краю пассажир споткнулся, но успел остановить свою кладь, чтобы достать необходимые ему вещи.

По данным авторов Telegram-канала Baza, в чемодане остались важные документы, без которых в полете пассажир обойтись не мог. Операция по возвращению необходимых вещей завершилась успешно, и мужчина успел на посадку.

Теперь для него самое главное - долететь до пункта назначения. В середине сентября пассажиры «Аэрофлота», летевшие рейсом из Москвы в Екатеринбург, неожиданно приземлились в Казани. В беседе с журналистами свидетели заявили, что борт долетел до аэропорта Кольцово уральской столицы, но командир экипажа заявил, что погодные условия не позволяют сесть, поэтому самолет отправился на запасной аэропорт.

Самолеты Россия

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