Петербуржец устроил стрельбу в пассажирском автобусе

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О конфликте, который произошел вечером 5 ноября во Всеволожском районе, правоохранителям заявил водитель автобуса №476.

Приехавшие на место ЧП полицейские выяснили, что между пассажирами сначала возникла ссора, которая переросла в потасовку. Потом мужчина выстрелил в 45-летнего пассажира.

Автобус остановился, из него все вышли, а стрелявший сбежал. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи отпустили его в удовлетворительном состоянии.

Около полуночи в полицию обратился второй участник конфликта. Им оказался 20-летний житель Всеволожского района. Правоохранителям он объяснил, что стрелял из аэрозольного пистолета «Пионер».

На стрелка составили протокол об административном правонарушении. Оружие у него изъяли. Против мужчины могут возбудить уголовное дело.

В Москве в прошедшее воскресенье мужчина начал стрелять по посетителям ресторана из травматического пистолета.