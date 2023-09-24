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Движение водного транспорта было особенно оживленным из-за выходных. Купальщик собрал на берегу толпу, которая с интересом ждала окончания заплыва. По данным издания, сиганувший в воду мужчина мог находиться под действием наркотиков.

На место прибыли спасатели, врачи и полиция, после чего началась операция по извлечению мужчины из реки. Однако пловец не собирался сдаваться и активно уплывал от сотрудников ППС. На берегу петербуржца ждали санитары.

Чтобы передать мужчину врачам, понадобилась помощь 10 человек. В итоге нарушителя удалось вытащить на берег. При этом задержанный кричал, что он «бог».

Похожий инцидент произошел в апреле в столице. Тогда спасатели достали из Москвы-реки абсолютно голого мужчину , который начал рассказывать врачам и полиции о божественных пророчествах.