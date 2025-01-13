13 января 2025, 16:15

Петербуржец прострелил бедро соседу, который угрожал ему молотком

РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга выстрелил из карабина в буйного соседа. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Конфликт произошел между жителями новостройки на улице Генерала Кравченко в Красносельском районе города.

Долгое время 53-летний байкер ссорился с соседом с верхнего этажа, который вел шумный образ жизни. Во время очередной перепалки буйный молодой человек пришел к соседу с молотком в руках. Мотоциклист выстрелил в 26-летнего парня из охотничьего карабина. Пуля прошла насквозь, задела паховую артерию и сломала бедренную кость.

После этого байкер сам вызвал скорую помощь. Его задержали, а пострадавшего увезли в одну из городских больниц.

Ранее в Ленинградской области между жильцами дома произошла ссора, которая переросла в драку. Женщина выстрелила в своего соседа из пневматического оружия, а он в ответ распылил ей в лицо баллончик со слезоточивым газом.

Драки Санкт-Петербург
13 января 2025, 19:02
На горящем здании военного госпиталя в Туле обрушился шпиль
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Шпиль рухнул на крыше горящего в Туле здания военного госпиталя на Советской улице. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общая площадь возгорания составила более 900 квадратных метров. Из госпиталя эвакуировали 57 человек - там проходили лечение военнослужащие срочной службы, которых теперь разместят в других госпиталях.

Губернатор области Дмитрий Миляев распорядился предоставить для этого транспорт. Тушат возгорание 65 спасателей и 22 единицы техники. Никто не пострадал, угрозы перехода пламени на соседние дома нет.

Пресс-служба правительства Тульской области назвала предварительной причиной пожара короткое замыкание.

Пожары МЧС РФ
13 января 2025, 17:52
Москвич нашел мумию отца в его же квартире
РИА «Новости»
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Житель Москвы нашел мумию отца, которого считал пропавшим без вести, в его же квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мужчина не общался с родственниками с июня, и никто не знал, где он. В начале января сын пришел к отцу в квартиру, но обнаружил уже труп. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В ноябре в Санкт-Петербурге промышленный альпинист, работавший на фасаде жилого дома, заглянул в окно одной из квартир, открытое на проветривание, и увидел тело пожилой женщины , пролежавшее в квартире, по оценкам экспертов, не меньше года.

Летом в штате Аризона 60-летняя женщина четыре дня просидела в офисе мертвой , а ее коллеги заметили, что она скончалась, только когда почувствовали неприятный запах.

Мужчины Москва
13 января 2025, 17:51
Часть кровли обрушилась в горящем военном госпитале в Туле
РИА «Новости»
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В загоревшемся здании военного госпиталя в Туле рухнула часть кровли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что угрозу перехода огня на смежные здания от горящего в Туле госпиталя сняли.

Спасатели эвакуировали из здания 57 человек, погибших и пострадавших нет. Глава региона уточнил, что всех эвакуированных разместили в других медучреждениях Минобороны.

В госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы. Предварительной причиной возгорания назвали неисправность электропроводки.

Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров. В настоящее время в ликвидации огня участвуют 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники.

По данным Telegram-канала Shot, пожар произошел в военном госпитале, который относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Спасатели Пожары Больницы Военные
13 января 2025, 15:33
В центре Тулы загорелась поликлиника на площади 900 «квадратов»
РИА «Новости»
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В центре Тулы загорелась поликлиника. О возгорании РИА «Новости» рассказал источник в экстренных службах.

«Происходит горение на третьем этаже здания <…> поликлиники. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении», - уточнили в материале.

Раненых в помещении не было. Площадь пожара достигла 900 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Shot, загорелся военный госпиталь, который относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Корреспондент Myslo рассказал, что на месте работают по меньшей мере 7-8 пожарных расчетов, огнеборцы продолжают прибывать.

В Челябинске 13 января потушили возгорание на территории тракторного завода. В ликвидации огня, который распространился на площади 300 квадратных метров, участвовали 36 специалистов и девять единиц техники.

Пожары Больницы

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