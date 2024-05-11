Петербуржцы нашли около мусорки прах блокадницы

По данным издания, прах нашли во дворе одного из домов Баскова 11 мая. Петербурженка проходила по Баскову переулку и увидела, как бездомные пинают урну, из которой сыпалась, предположительно, зола. Женщина поставила рядом урну с помойкой и ушла. Она предположила, что в урне может быть прах человека.

Журналисты издания выяснили, что данные горожанки, указанные на урне, совпали с информацией в некрологе на сайте Минобороны, посвященном скончавшейся блокаднице и экс-председателю совета ветеранов Литейного округа.

Ранее в Выборге умерла блокадница , которая сама себе пыталась сделать операцию. Выяснилось, смерть наступила не от ее действий, а из-за онкологического заболевания.