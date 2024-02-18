Петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды
Жителю Санкт-Петербурга частично оторвало руку из-за взрыва петарды. Об этом сообщил сайт 78.ru.
Взрыв петарды произошел в квартире на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины.
В результате пострадавшему частично оторвало руку, его оперативно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Выяснилось, что у молодого человека есть судимость за изнасилование, также его привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.
В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик попал в больницу с серьезной травмой руки после взрыва петарды. Ребенок купил опасную игрушку в продуктовом магазине в одном из селений Кабардино-Балкарии.
Петарда взорвалась в руке школьника и оторвала ему несколько пальцев.