Петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды

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Взрыв петарды произошел в квартире на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины.

В результате пострадавшему частично оторвало руку, его оперативно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Выяснилось, что у молодого человека есть судимость за изнасилование, также его привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик попал в больницу с серьезной травмой руки после взрыва петарды. Ребенок купил опасную игрушку в продуктовом магазине в одном из селений Кабардино-Балкарии.

Петарда взорвалась в руке школьника и оторвала ему несколько пальцев.