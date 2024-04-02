Петербургскую учительницу арестовали за избиение ребенка-инвалида

Татьяна Ж., будучи также классным руководителем в школе Василеостровского района, 28 апреля 2023 года избила ребенка. Женщина вину не признала, но суд решил иначе. Дело слушалось в закрытом режиме.

«Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)», - передали в пресс-службе.

Ранее учитель из крымской школы ударил пятиклассника по лицу. Дедушка пострадавшего ребенка рассказал, что подросток пришел в класс со звонком на урок, когда в кабинете уже были учитель математики и классный руководитель.