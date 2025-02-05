Петербургский школьник сломал нос в лазертаге и продолжил играть

По ее словам, 11-летнему школьнику сделали операцию.

«В настоящий момент он чувствует себя нормально. <…> постоперационный период у него уже прошел», - подтвердила он.

Женщина сообщила, что вместе с группой детей в развлекательном центре была мать одного из мальчиков, но в игровом зале из взрослых находились только два аниматора. Когда ребенок ударился, и у него пошла кровь, и сотрудники развлекательного центра это заметили.

«Сессия длится 15 минут. <…> Он ударился, к нему подошли два аниматора, увидели у него кровь, дали ему какую-то вату и спросили у него: „Ты как, дальше продолжаешь или домой идешь?“ Ну, естественно, он на адреналине сказал „да“», - пояснила петербурженка.

Мальчик продолжил играть, и находившейся в центре маме одноклассника ничего не сказали о случившемся, добавила она. Позже выяснилось, что мальчик получил серьезные травмы.

«В итоге я узнала уже по факту», - подчеркнула женщина.

Она сказала, что организация предложила матери 100 тысяч рублей, но та оказалась и решила обратиться в суд.

Ранее новгородский школьник во время игры в Петербурге случайно выстрелил из лука в глаз брату. Мальчик получил тяжелую контузию глаза, отек сетчатки и рваную рану задней поверхности века.