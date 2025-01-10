Петербургский школьник пострадал на уроке труда

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«По предварительным данным, в одной из школ на уроке труда при выполнении практических работ ученик получил травму пальца. В результате инцидента ученик был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установит все причины и условия травмирования подростка, а также проверит исполнение законодательства об образовании.

В Ногинске прокуратура заинтересовалась делом о взрыве петарды в руке школьника. Петарда взорвалась в руке 11-летнего мальчика, ему оторвало несколько пальцев левой кисти.

На уроке труда в одной из школ Санкт-Петербурга при выполнении работ пострадал ученик.

Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего.