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Ссора произошла у станции метро «Гражданский проспект». Пятнадцатилетний студент Невского колледжа имени Неболсина потребовал от подростка отдать ему вейп. После отказа он напал на парня и 12 раз выстрелил в него, после чего избил кулаками.

Правоохранители задержали нападавшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое с применением оружия.

Ранее работники Большеуковского детдома в Омской области попали под уголовное дело после появления видео, на котором одна воспитанница избивает другую за опоздание на ужин. Происходящее сняли на камеры телефонов. Сотрудников учреждения заподозрили в халатности. Следователи начали проверять сообщения о других случаях побоев в стенах этого детского дома.