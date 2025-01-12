12 января 2025, 13:12

Петербургский аэропорт ограничил прием и отправку рейсов из-за снегопада

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Петербургский аэропорт Пулково временно не отправляет и не принимает рейсы в связи с непогодой. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничительные меры, предварительно, продлятся до 13:20 по московскому времени.

«В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега», - отметил он.

По данным Росавиации, на запасные аэродромы перенаправили как минимум 33 рейса в Петербург. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД продолжают мониторить ситуацию в воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта Пулково предупредили, что вылеты разрешат после нормализации погодных условий. Узнать статус своего рейса можно на сайте воздушной гавани или у представителей авиакомпании.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали пассажирам об их правах при задержке рейса. От полета можно отказаться даже в том случае, если билет приобрели по невозвратному тарифу, сообщила газета «Петербургский дневник».

Санкт-Петербург Самолеты Снегопад
12 января 2025, 13:47
Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск рейсов
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Петербургский аэропорт Пулково снова стал принимать и выпускать рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Работу воздушной гавани ограничивали в связи с сильным снегопадом.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты
12 января 2025, 13:46
«Сидим, лежим в аэропорту». Пассажирам напомнили их права при задержке рейса — памятка
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Пассажиры на несколько часов застряли в петербургском аэропорту Пулково из-за непогоды. В Росавиации рассказали, что делать при задержке рейса.

Памятка В случае задержки вылета из-за погодных условий, технических неполадок или по вине авиакомпании, последняя обязана обеспечить: доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; прохладительные напитки при ожидании отправки воздушного судна более двух часов; горячее питание при ожидании вылета свыше четырех часов (далее: в дневное время каждые шесть часов, в ночное - каждые восемь часов); размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов днем и свыше шести часов ночью; трансфер до отеля и обратно, если гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; хранение багажа пассажиров.

Что случилось в Пулково На Санкт-Петербург обрушился циклон «Чарли», который принес в город мощные снегопады. Аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов для расчистки взлетно-посадочной полосы.

«Сидим, лежим в аэропорту с семи утра. Сначала посадили в самолет, продержали больше часа. Хотел высадить, но трап застрял у самолета не мог пристыковаться», - рассказали пассажиры.

В 13:25 Росавиация сообщила об открытии аэропорта. Воздушная гавань приступила к обслуживанию рейсов.

Самолеты Авиакомпании
12 января 2025, 11:47
Стали известны подробности о сгоревшем в палате московской больницы пациенте
РИА «Новости»
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Пациент сгорел в палате московской больницы на 8-й улице Соколиной Горы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Огонь охватил постельное белье и одежду на мужчине. Спасти пострадавшего не удалось, пациент скончался. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Проводится проверка.

Как сообщил РЕН ТВ пресс-секретарь столичного Депздрава, по предварительным данным, постель погибшего загорелась из-за курения. Пациент был без определенного места жительства.

Огонь потушили сотрудники отделения. Больше никто из пациентов и персонала не пострадал.

Накануне пожар произошел в психиатрической больнице в Подмосковье. Огонь охватил площадь тысяч квадратных метров. Для тушения было привлечено 40 специалистов и 11 единиц техники. Спасателям удалось вывести из здания четверых человек.

Больницы
12 января 2025, 11:28
Появились новые фото с места ДТП с автобусом в Москве, где пострадали женщина и ребенок
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Прокуратура взяла на контроль установление всех причин ДТП с частным автобусом на улице Капотня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель частного автобуса потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.

Пострадали женщина и 12-летний ребенок - пассажиры легковушки. Их доставили в больницу. Подробностей о состоянии пациентов пока нет.

«Установление всех обстоятельств ДТП на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», - уточнили в ведомстве.

Как сообщал источник 360.ru, водителя такси зажало. Спасатели деблокировали его и передали его медикам. Из-за аварии перекрыли одну полосу движения в сторону области.

Ранее пассажирский автобус перевернулся в ДНР, погибли три человека. В общественном транспорте находились 37 пассажиров, пострадали 27 человек.

Фото Дети ДТП Женщины Автобусы Москва

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