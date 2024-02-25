Петербургских рыбаков унесло на льдине в Финском заливе

Спасатели на двух судах с воздушными подушками вернули рыбаков на большую землю. Никто не пострадал.

Ведомство напомнило алгоритм действий на случай, если человек задрейфовал в акватории. В первую очередь необходимо сохранять спокойствие, не двигаться и не перемещаться и позвонить в экстренные службы по номеру «112».

Похожий случай произошел на прошлой неделе на Сахалине. Там в Охотское море унесло льдину с 75 рыбаками. Сотрудники МЧС доставляли людей к берегу в лодках. Спасатели также задействовали вертолет Ми-8.

В январе рыбаков унесло в открытое море в Куршском заливе. Пять человек дрейфовали на расстоянии порядка двух километров от берега. Мужчин эвакуировали на сушу.