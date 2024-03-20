Петербургские подростки насмерть забили мужчину и напали на еще одного прохожего

Трое школьников от 13 до 15 в саду Сан-Галли увидели прохожего с пакетами и решили напасть на него. Они избили 48-летнего жителя Невского района, тело которого спустя время нашли на лавочке с многочисленными следами побоев.

Школьников оперативно задержали. По данным канала, у них не было причин для нападения на мужчину. Они выбрали жертву случайно. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Спустя время они напали на еще одного человека в центре города. Свои издевательства они снимали на камеру. Двое подростков проходят по уголовном деле как подозреваемые. Еще один парень, который еще не получил паспорт, уголовной ответственности не подлежит.

В Самарской области подросток напал на своего знакомого с ножом. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.