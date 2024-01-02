Петарда взорвалась в руках подмосковного школьника

Пять человек получили травмы из-за ДТП в Новосибирске. Водитель не справился с управлением, и маршрутка с пассажирами опрокинулась, сообщило региональное отделение Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Авария случилась в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому времени) в Октябрьском районе города. Водитель не справился с управлением маршрутки, из-за чего она перевернулась прямо на дороге.

Пять пассажиров получили травмы. Среди них одна несовершеннолетняя девушка, один мужчина и трое женщин. Все они находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

Несколькими днями ранее в Челябинске маршрутка столкнулась с трамваем. Оба транспорта двигались в одном направлении. Пострадавших нет, но полиция изучает обстоятельства аварии.

В Тюменской области два человека погибли в ДТП на трассе. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Сильный удар отбросил «легковушку» в кювет. Водитель и пассажир не выжили, сообщило радио Sputmik.