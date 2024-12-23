Петарда искалечила подростка в Приморье

Компания подростков решила развлечься на сопке Бурачка, которая находится на мысе Чуркин во Владивостоке. Один из них хотел поджечь и подбросить в воздух петарду типа «Корсар», но она взорвалась прямо в руке.

Парень обратился в травмпункт. Кисть удалось сохранить, но пострадавшему предстоит долгая реабилитация. Неизвестно, сможет ли он полноценно двигать пальцами.

Похожий случай произошел в Кабардино-Балкарии. Девятилетний мальчик поджег петарду, и она мгновенно взорвалась в его руке. Ребенок остался без пальцев. Следком возбудил уголовное дело , так как продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему, тем более неисправную.

В Приморье во время игр с пиротехникой подросток едва не остался без пальцев. Петарда загорелась прямо в его ладони, сообщила «КП - Дальний Восток».