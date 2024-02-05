Песков высказался об аресте девушки с радужными сережками

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», - сказал он.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в семь цветов радуги. Украшение признали символикой запрещенного в России движения ЛГБТ*.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Серьги девушки выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов - голубой находится ровно посередине. А международный символ движения - шестицветная палитра, в ней нет голубого.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.