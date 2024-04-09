Песков сообщил об информированности Путина о ситуации с паводками

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«Ситуация с паводками остается в центре внимания президента. Конечно же, он продолжает регулярно получать информацию», - сказал он.

В настоящее время режим ЧС федерального уровня действует в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, из-за чего часть города затопило водой.

Во вторник Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны условились усилить совместную работу в условиях подтоплений в приграничных регионах. Также российский лидер поручил создать специальную комиссию в правительстве на фоне ситуации с паводками.

Жители Орска 9 апреля рассказали, что вода начала отступать из затопленных районов.