Песков призвал не строить гипотез о крушении борта в Актау до окончания расследования
Не стоит выстраивать какие-либо гипотезы вокруг крушения борта Embraer 190 в Казахстане, пока не завершилось расследование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Он посоветовал дождаться выводов следствия.
«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать», - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что расследованием ЧП сейчас занимаются консолидированные авиационные власти.
Самолет, летевший рейсом Баку - Грозный, разбился в районе Актау 25 декабря. В Сети появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела, так как на лайнере обнаружили странные отметины. Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов и не верить спекуляциям и необоснованным заявлениям.