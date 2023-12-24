Пешехода сбили на смерть на Ленинградском шоссе в Москве

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По данным канала, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Lamborgini Urus. Сейчас часть дороги перекрыта, из-за этого возникли затруднения движения.

Как сообщил Mash, Lamborgini принадлежит основательнице федеральной сети салонов красоты Grushka Алене Грушка.

В пятницу, 22 декабря, пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы. Как сообщается, грузовой автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на 1-й Останкинской улице. В результате аварии мужчина скончался на месте.

Также в пятницу иномарка сбила 10-летнего ребенка на улице Варварка в Москве. Пострадавшего забрала машина скорой помощи.