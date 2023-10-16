Пешеход пострадал в результате ДТП на западе Москвы

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В результате ДТП столкнулись «Нива» и Hyundai. Также произошел наезд на пешехода - пострадала одна женщина. Разлива топлива на месте случившего не зафиксировали. Другие детали об аварии не уточнялись.

Днем этого же дня на Рябиновой улице Москвы произошло ДТП, в котором водитель бетономешалки не справился с управлением и опрокинул грузовик. На место прибыли оперативные службы города.

Ранее в Истре сотрудники «Мособлпожспаса» помогли водителю выбраться из перевернувшийся машины. Автомобилист не справился с управлением в районе населенного пункта Манихино.

Авария с участием маршрутного такси и автобуса произошла на Волковском шоссе в Мытищах вечером 16 октября. В результате ДТП пострадали три человека.