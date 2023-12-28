28 декабря 2023, 14:15

Пешеход пострадал в ДТП на Рублевском шоссе в Москве

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В результате дорожной аварии на Рублевском шоссе в Москве пострадал пешеход. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, на перекрестке столкнулись два автомобиля, из-за чего один их них, марки Ford, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. Пострадавшего 30-летнего мужчину госпитализировали.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Ставропольском крае мужчина, которого лишили водительских прав, стал виновником смертельной аварии. За рулем Lada он вылетел с дороги в кювет, где наехал на опору ЛЭП и перевернулся. В результате произошедшего погибла 45-летняя пассажирка.

ДТП Москва 2023
28 декабря 2023, 11:39
Автобус в Балашихе смял цветочный павильон. Появились фото с места ДТП
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В Балашихе на улице Свердлова произошло ДТП. Рейсовый автобус врезался в цветочный павильон и смял его. Никто не пострадал, сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Полиция показала фото с места аварии. Павильон не обрушился полностью, но сильно накренился. Удар повредил товар и холодильное оборудование.

РЕН ТВ сообщил, что в момент столкновения в киоске находилась женщина. Она не пострадала. Водитель объяснил журналистам, что его занесло во время движения.

Массовая авария произошла на юге Москвы. Столкнулись пять машин , в том числе грузовик и такси. Никто не пострадал, помощь медиков и спасателей не потребовалась.

Авария произошла 28 декабря после полуночи. На улице Свердлова водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в цветочный павильон. Автобус ехал без пассажиров, никто не пострадал. Началась проверка.

МВД РФ ДТП Балашиха Полиция
28 декабря 2023, 08:49
Прокуратура взяла на контроль высадку детей с поезда Москва — Симферополь
РИА «Новости»
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Прокуратура Тамбовской области проконтролирует соблюдение прав детей, которых сняли с поезда Москва — Симферополь. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

О соблюдении прав несовершеннолетних на квалифицированную медицинскую помощь доложат прокурору Тамбовской области Александру Гулягину.

Дети ехали в поезде в составе организованной группы. У некоторых из них зафиксировали признаки ОРВИ и повышенную температуру, после осмотра медиками несовершеннолетних сняли с состава и направили в медицинское учреждение.

«На станции Мичуринск - Уральский в Тамбовской области после осмотра бригадой медиков 10 детей сняты с поезда и для дополнительного обследования направлены в Тамбовскую детскую клиническую больницу», - указали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что направляющаяся в Джанкой группа состояла 250 детей и 45 сопровождающих. Начальник поезда рассказал диспетчеру о недомоганиях некоторых несовершеннолетних, после чего на одной из станций в вагоны пришли врачи и работники Роспотребнадзора.

Прокуратура Тамбовской области проконтролирует соблюдение прав детей, которых сняли с поезда Москва - Симферополь. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Дети Прокуратура РФ Больницы Поезда ОРВИ
28 декабря 2023, 07:28
Захламленная квартира горела в Кузьминках, умер один жилец
Пресс-служба МЧС
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В Кузьминках на юго-востоке Москвы произошел пожар. В захламленной квартире загорелись вещи и мебель. Одного жильца не удалось спасти, сообщил источник «360».

Вызов в панельную пятиэтажку на улице Федора Полетаева поступил в 00:43. Очевидцы жаловались на задымление в подъезде. Спасатели нашли очаг возгорания в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Горели личные вещи и мебель на площади пяти квадратных метров, квартира оказалась захламлена. Огонь потушили. Одного человека госпитализировали, второй умер. Оба, по словам источника «360», взрослые.

На юге Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин, в том числе грузовика и такси. Они столкнулись на Варшавском шоссе в Чертаново Северном утром 28 декабря. Никто не пострадал.

Пожары Москва 2023
28 декабря 2023, 07:03
Массовая авария с участием такси, грузовика и легковых машин произошла на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Южном административном округе Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин. Среди участников ДТП такси, автомобили каршеринга и грузовик. Помощь медиков не потребовалась, сообщил источник «360».

Спасателей в 03:44 вызвали в Чертаново Северное к дому на Варшавском шоссе, 126а. Произошло столкновение пяти машин: легкового Mercedes, каршеринговых Chery Amulet и Kia, такси марки Kia и грузовика Mitsubishi с пустым фургоном.

Помощь МЧС и медиков, по словам источника «360», не потребовалась, никто не пострадал. Разлива топлива на месте аварии не обнаружили.

В Гатчинском районе Ленинградской области на дороге «подъезд к поселку Коммунар» автобус «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Госпитализировали водителя и 12 пассажиров.

ДТП Москва 2023

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