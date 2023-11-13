Пешеход пострадал после наезда автомобиля на западе Москвы
На западе Москвы, на улице Артамонова, Toyota Land Cruiser сбила пешехода, который в результате получил травму головы. После этого в машину въехал водитель другого транспортного средства, передал источник «360» в экстренных службах.
По его информации, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на перекрестке. По предварительным данным, пострадавший переходил проезжую часть, когда его сбил водитель Toyota Land Cruiser. После этого в автомобиль въехала другая машина. На место выехали скорая и полиция.
В прошедший вторник На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. Человек погиб.