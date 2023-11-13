13 ноября 2023, 09:32

Пешеход пострадал после наезда автомобиля на западе Москвы

РИА «Новости»
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На западе Москвы, на улице Артамонова, Toyota Land Cruiser сбила пешехода, который в результате получил травму головы. После этого в машину въехал водитель другого транспортного средства, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на перекрестке. По предварительным данным, пострадавший переходил проезжую часть, когда его сбил водитель Toyota Land Cruiser. После этого в автомобиль въехала другая машина. На место выехали скорая и полиция.

В прошедший вторник На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. Человек погиб.

ДТП Москва 2023
13 ноября 2023, 09:41
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна с 18-го этажа
Пресс-служба Следственного комитета
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Полуторагодовалый мальчик открыл окно и упал с высоты 18-го этажа. Его обнаружили прохожие и отвезли в больницу, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

Ребенок находился в квартире с родителями. Когда все спали, мальчик решил полезть к окну, открыл его и упал. Он выжил, но получил травмы.

Следователи начали проводить проверку по факту падения мальчика из окна. По информации Telegram-канала Mash Siberia , очевидцы заметили, что с 18-го этажа что-то упало, но не придали этому значения. Примерно через полчаса прохожие нашли ребенка и вызвали скорую помощь. Семья полуторагодовалого малыша благополучная и на учете не состоит.

Следственный комитет призвал родителей внимательно следить за своими детьми и закрывать окна.

Ранее из окна квартиры в Щелкове выпал семилетний мальчик. Он разогревал еду, когда на кухне вспыхнул пожар. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и получил сотрясение головного мозга. Ребенка нашли прохожие - он лежал без сознания около своего дома.

Дети Следственный комитет России
13 ноября 2023, 09:37
Начальника полиции задержали в Выборге по подозрению в получении взяток от «черных лесорубов»
РИА «Новости»
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Полицейские задержали начальника управления МВД России по Выборгскому району. Его подозревают в получении взяток от «черных лесорубов». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По оперативным данным, за оказание общего покровительства в незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более восьми миллионов рублей», - сообщили в ГУ МВД.

Начальника полиции задержали у него дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Как уточнили в ведомстве, причастность полицейского к коррупционной схеме установили во время расследования другого уголовного дела.

Ранее бывших московских следователей арестовали по делу о взятках. Экс-силовиков также обвинили в создании преступного сообщества, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении невиновных к уголовной ответственности. Суд отправил обвиняемых в следственный изолятор до 10 января.

Задержания Уголовное дело Полиция
13 ноября 2023, 09:34
Пострадавшая в ДТП шестилетняя девочка умерла в Екатеринбурге после 10 дней комы
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Шестилетняя девочка, пострадавшая в аварии на Режевском тракте, скончалась в екатеринбургской больнице после 10 дней комы. Об этом сообщил портал Е1 со ссылкой на знакомую семьи.

По ее словам, девочка получила разрыв селезенки, желудка, кишечника, травму головы и серьезные ушибы.

«У девочки остановилось сердечко. Десять дней комы, организм не выдержал», - прокомментировала собеседница издания.

Данные о смерти ребенка подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

ДТП случилось 2 ноября. Девочка находилась в автомобиле вместе с сестрой, за рулем была бабушка. Машина 52-летнего водителя, лишенного прав четыре года назад, вылетела на встречную полосу, произошло столкновение. Мужчина и его пассажирка скончались на месте. Бабушка и обе внучки попали в больницу. Бабушку уже выписали, а состояние второй девочки, 11-летней, нормализовалось. По словам знакомой семьи, она получила травму головы и ушиб от ремня безопасности.

Врачи боролись за жизнь ее младшей сестры, провели операцию, но не смогли спасти девочку.

Дети Больницы ДТП
13 ноября 2023, 03:58
Десять человек эвакуировали при пожаре в жилом доме на Сахалине
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Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

По информации службы, пожар начался утром 13 ноября в многоэтажном жилом доме в селе Новотроицкое. Пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе, четверых детей из квартир, расположенных на верхних этажах здания.

В течение 20 минут возгорание удалось локализовать, через час после прибытия пожарные полностью потушили огонь. По сообщению МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

В воскресенье, 12 ноября, девять человек пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Томске. Двух пострадавших - женщину и подростка - госпитализировали, еще одного мужчину отправили на амбулаторное лечение. Также ожоги лица получила несовершеннолетняя девушка.

Спасатели Пожары МЧС РФ

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