05 января 2024, 13:07

Пешеход погиб под колесами мусоровоза на востоке Москвы

РИА «Новости»
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Авария произошла в районе дома №14 на Халтуринской улице в Москве, жертвой стал пешеход. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пожилой мужчина шел по двору, неудачно поскользнулся и попал под колеса мусоровоза, в результате чего скончался от полученных травм.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, они установят все обстоятельства произошедшего.

В четверг, 4 января, смертельное ДТП с автобусом произошло в Чувашии. В Порецком округе республики следовавший в Тольятти из Нижнего Новгорода пассажирский Neoplan съехал с дороги в кювет, погибли два человека.

Ранее в пятницу стало известно о смерти трех человек в аварии с участием двух легковых автомобилей в Приморском крае. Среди них есть ребенок.

ДТП ГИБДД Москва
05 января 2024, 12:19
Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в СНТ Подмосковья
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили дело после гибели двух девочек 14 и 15 лет при пожаре в частном доме в СНТ «Лесное-2» в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

По предварительным данным, причиной пожара 4 января стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Ход расследования взяла под контроль Ногинская городская прокуратура. Окончательные выводы о причинах пожара сделают по итогам экспертного исследования, подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства Подмосковья.

По информации МЧС региона, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома неисправен, и своими силами попытался его отремонтировать. В ходе работ произошла вспышка газовоздушной смеси, после началось возгорание.

Пожары Дети СК РФ
05 января 2024, 11:21
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе включили сигналы воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - военные используют табельные средства маскировки», - пояснил он.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. В официальном Telegram-канале информационного центра переправы напомнили находящимся на мосту и в досмотровой зоне о необходимости сохранять спокойствие.

«Просим <…> следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - добавили в публикации.

Накануне над Крымом сбили 10 украинских ракет. После атаки ВСУ власти города объявили об эвакуации более 100 человек: людей из села Черноречье решили вывезти после падения в реку выпущенного со стороны Украины снаряда.

Севастополь
05 января 2024, 11:18
Двое детей пострадали во время катания на горке в Красноярском крае
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Две девочки получили травмы во время катания на горке в городе Шарыпово, главк СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия инициировал проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 2 января шестилетняя девочка вместе со старшей сестрой и отцом гуляли на территории ледового городка в микрорайоне №4. Девочки забрались на горку, решив съехать с нее на одноместной плюшке.

Во время спуска плюшка налетела на деревянный настил, из-за чего шестилетняя девочка ударилась затылком об лед. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

В тот же день на базе отдыха в Шарыповском районе при спуске с горки четырехлетняя девочка не удержала равновесие и упала, ударившись шеей. После осмотра в больнице у нее диагностировали ушиб позвоночника.

В Свердловской области 12-летний мальчик напоролся на деревянную щепку, катаясь на горке.

Дети Больницы Красноярский край
05 января 2024, 11:07
Водитель протаранил три машины в Москве и сбежал
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Неустановленный водитель на автомобиле протаранил три машины на одной из парковок в Москве. Об этом сообщил источник «360».

ЧП произошло рядом с домом № 10 по улице Ротерта. На появившихся кадрах видно, что у автомобилей сильно разбит кузов. Официальные комментарии от МВД по факту случившегося пока не поступали.

Ранее в Москве автомобиль каршеринга столкнулся с бордюром и на высокой скорости влетел в припаркованные машины. Водитель попытался скрыться, но его задержали в нескольких сотнях метрах от места аварии.

Машины Водители Москва

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