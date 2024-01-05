Пешеход погиб под колесами мусоровоза на востоке Москвы

По предварительной информации, пожилой мужчина шел по двору, неудачно поскользнулся и попал под колеса мусоровоза, в результате чего скончался от полученных травм.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, они установят все обстоятельства произошедшего.

В четверг, 4 января, смертельное ДТП с автобусом произошло в Чувашии. В Порецком округе республики следовавший в Тольятти из Нижнего Новгорода пассажирский Neoplan съехал с дороги в кювет, погибли два человека.

Ранее в пятницу стало известно о смерти трех человек в аварии с участием двух легковых автомобилей в Приморском крае. Среди них есть ребенок.