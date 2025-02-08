08 февраля 2025, 14:24

Пес застрял на эскалаторе в московском метро

РИА «Новости»
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Собака застряла на эскалаторе на станции метро «Тверская» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Собака застряла в эскалаторе», - отметил он.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее сотрудники МЧС спасли в Пятигорске енота, который залез на дерево и застрял там. Глава города Дмитрий Ворошилов с юмором отметил, что у животного не задался понедельник. Спасенное животное отвезли в местное антикафе к его сородичам.

Собаки Метро Москва
08 февраля 2025, 13:48
Неадекват сбил двух женщин во время попытки выбить ворота красноярского детсада
360.ru
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Житель города Сосновоборск в Красноярском Крае пытался на авто выбить ворота детского сада и сбил двух женщин, которые мешали ему протаранить ограду. Об этом 360.ru сообщила очевидица происшествия Татьяна.

Она отметила, что сначала окружающие подумали, что водитель просто забуксовал напротив ворот.

«Я вышла посмотреть, что вообще происходит. И что я лицезрею? Просто машина начинает туда-сюда отъезжать и въезжать в ворота», - добавила девушка.

По ее словам, прохожим удалось забрать у хулигана ключи от авто. Но вскоре водитель снова сел за руль и достал запасные ключи.

«Далее человек достает вторые ключи уже из машины, потому что основные ключи были у очевидцев, у тех, кто останавливал его. И, получается, он заводит машину, начинает сдавать задом, сбивая двух людей: женщину лет 40-50 и одну женщину лет 30-40», - объяснила очевидица.

Неравнодушные пешеходы попытались задержать водителя. Они выбили боковое стекло, и вытащили неадеквата из салона. Завязалась драка, в итоге странно ведущего себя мужчину скрутили и передали полиции.

«Все люди, которые там были, пытались его вытащить оттуда. Он ехал прямо на людей», - заключила собеседница 360.ru.

Ранее житель Сахалина, угрожая ножом, потребовал у сотрудников детсада отдать ему детей. Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него спрятанное в рукаве оружие.

Детские сады Водители Красноярский край
08 февраля 2025, 00:39
В Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ на Литейном проспекте
Unsplash
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В Санкт-Петербурге мужчина попытался поджечь здание регионального управления ФСБ России на Литейном проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой человек, скрыв лицо под маской, пришел к зданию и попытался поджечь его при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Происходящее мужчина снимал на телефон.

Поджигателя задержали правоохранители для проведения допроса. Предположительно, он стал очередной жертвой телефонного мошенничества.

В конце января подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия Казани. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Против парня возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее мошенники обманули саратовца на 370 тысяч рублей. К таким последствиям привела попытка мужчины заказать проститутку.

Санкт-Петербург ФСБ Мошенничество Россия Мужчины
08 февраля 2025, 00:21
Сосулька-убийца едва не прикончила мужчину во Владимире. Он выжил, но впереди суд
РИА «Новости»
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Огромный пласт льда за доли секунды рухнул с крыши на мужчину во Владимире. Управляющая компания отказалась возместить ему ущерб, заявив, что «надлежащим образом выполняет свои обязательства». Адвокат пострадавшего рассказал 360.ru подробности этого дела.

Отреагировать не успел Все произошло ранним утром 24 декабря 2022 года. Лед свалился на голову 43-летнему мужчине неожиданно, отреагировать он не успел.

Пострадавший потерял сознание. В больницу его доставили на скорой помощи. Несколько дней он находился на амбулаторном лечении у невролога и травматолога.

После происшествия он сделал судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам (документ есть в распоряжении редакции) медики заявили, что травмы головы мужчины с сотрясением головного мозга причинили легкий вред его здоровью.

Руководитель УК сотрудничать отказался После этого пострадавший направил в управляющую компанию досудебную претензию, рассказал 360.ru правозащитник Роман Ардыкуца.

Руководство ООО «Жилищник-Центр» на просьбу пострадавшего возместить ущерб в размере 324 тысяч рублей ответило отказом. В компании заявили, что выполнили все свои задачи по очистке кровли надлежащим образом.

Представители организации утверждают, что крыша здания, с которой упала глыба льда, очищалась в период с 21 по 23 декабря 2022 года включительно. Кроме того, в «Жилищник-Центре» не нашли в предоставленных пострадавшим документах «причинно-следственной связи» между действиями компании и причинении ущерба в «заявленном размере».

По словам правозащитника, его клиент пригласил на встречу руководителя управляющей компании. Тот выходить отказался.

«Руководитель с нами не встретился. По-хамски отнесся», - отметил Ардыкуца.

Последствия дают о себе знать По словам адвоката, последствия происшествия пострадавший ощущает до сих пор.

«Невралгия, передергивает его, голова болит, спит не очень хорошо», - объяснил юрист.

Роман Ардыкуца уточнил, что сторона пострадавшего уже подготовила иск в суд. Подавать его планируется на следующей неделе. Юрист допустил возможное повышение суммы возмещения ущерба - из-за негативной реакции управляющей компании на досудебную претензию.

Ранее 360.ru выяснил , кто несет ответственность за уборку снега и льда с жилых домов, а также рассказал избежать таких несчастных случаев.

Суд Адвокаты Скорая помощь Мужчины
07 февраля 2025, 19:58
Электричка загорелась на Павелецком вокзале
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Электричка с пассажирами вспыхнула на Павелецком вокзале в Замоскворечье. Об этом сообщил источник 360.ru.

«В электричке спокойно сидят два-три человека», - рассказала позвонивший в экстренные службы заявитель.

По его словам, виден дым из аэроэкспресса, который должен отправиться в аэропорт. Информация о пострадавших не поступала. Подробности происшествия выясняются. К месту ЧП выдвинулись пожарные.

Ранее в Лобне и Дмитрове двое юношей подожгли электропоезда. Подозреваемые устроили диверсии по заданию кураторов. За поджоги им пообещали более 150 тысяч рублей, но денег молодые люди так и не получили. Фигурантов отправили в СИЗО на два месяца.

Пожары Поезда

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