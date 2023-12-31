31 декабря 2023, 23:04

Первый новогодний пожар вспыхнул в Улан-Удэ из-за фейерверка

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В Улан-Удэ на девятом этаже жилого дома загорелся балкон. В него попал запущенный во дворе салют, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огнеборцы ликвидировали возгорание, площадь которого составила два квадратных метра. В результате никто не пострадал.

«МЧС России призывает к соблюдению правил безопасности при запуске пиротехники», - написали представители ведомства.

Для запуска фейерверков необходимо выбирать только специально отведенные площадки - они указаны на сайтах администраций населенных пунктов. Нельзя пускать салюты вблизи жилых домов, скоплений людей и линий электропередачи. Также важно строго соблюдать инструкции производителя.

Эксперты напомнили, что пиротехнику следует покупать только в специализированных магазинах. Салюты и фейерверки, представленные в необорудованных помещениях, автомобилях и ларьках, могут стать угрозой для жизни.

Пожары МЧС РФ Россия Новый год
31 декабря 2023, 22:34
Прокуратура начала проверку из-за следов крови на самолете из Махачкалы
Pxhere
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Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за следов крови на фюзеляже самолета, следовавшего рейсом Махачкала — Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация о том, что на корпусе воздушного судна Sukhoi Superjet были следы крови. Эти сведения подтвердили после осмотра фюзеляжа. Там действительно была засохшая кровь и вмятины.

«Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», - рассказали в пресс-службе.

Ранее дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о происшествии в аэропорту Оссора. Самолет Як-40, который выполнял санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и двое медиков. В результате никто не пострадал.

В конце ноября 2023 года в якутском Олекминске воздушное судно Ан-24 не смогло приземлиться из-за неосвещенной взлетно-посадочной полосы.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за следов крови на фюзеляже самолета, следовавшего рейсом Махачкала - Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура РФ Пермь Самолеты
31 декабря 2023, 17:12
Герой России погиб в аварии в Свердловской области
РИА «Новости»
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Герой России Евгений Бушмелев погиб в аварии на трассе Екатеринбург — Серов в Свердловской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Бушмелеву было 44 года. В 1998 году его призвали на службу во внутренние войска МВД. Он участвовал в боях Второй чеченской войны и, отличившись там, получил звание Героя России в 1999 году.

По данным Е1 , мужчина ехал с семьей в свердловский поселок Гари, где родился и хотел встретить Новый год. В последнее время он жил в Екатеринбурге, но в Гари у него осталась мать. Знакомая Евгения рассказала журналистам, что у него пять дочерей. Она охарактеризовала погибшего как доброго, отзывчивого человека и отметила, что он был единственным сыном своей матери.

Смертельное ДТП случилось 30 декабря. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, и машина столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ. Погибли оба водителя. В отечественном автомобиле ехали Бушмалев с женой и дочерью. Обеим потребовалась госпитализация.

Герой России Евгений Бушмелев погиб в аварии на трассе Екатеринбург - Серов в Свердловской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

ДТП Свердловская область
31 декабря 2023, 16:54
Устроившего смертельное ДТП на Рязанском проспекте арестовали на два месяца
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Московский суд отправил на два месяца в изолятор 21-летнего мужчину. Его обвиняют в совершении ДТП на Рязанском проспекте, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявили обвинение в нарушении правил ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека. Также его проверят по статье об угоне. Молодого человека арестовали до 29 февраля 2024 года. Во время судебного заседания вину он признал полностью, но был против своей отправки в СИЗО.

В пресс-службе отметили, что в момент аварии подозреваемый был пьяным. Он никогда не получал водительских прав и незаконно воспользовался каршеринговой машиной с аккаунта своего приятеля.

На допросе молодой человек пояснил, что взял автомобиль втайне от друга и поехал кататься по Москве. Разогнавшись до 118 километров час, он не заметил остановившуюся перед ним Audi и врезался в нее. В результате погиб мужчина, оказавшийся зажатым на заднем сиденье немецкого авто, а также пострадали женщина, 15-летняя девочка и 17-летний подросток.

ДТП Москва 2023

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