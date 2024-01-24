Первые тела погибших нашли рядом с местом крушения Ил-76

Тела находились в 1,5-2 километрах от места крушения. Специальная группа оцепила территорию. По данным издания, к разбившемуся воздушному судну подъехали три грузовика. На месте ЧП работает комиссия Военно-космических сил России , которая выясняет причины падения самолета.

Ранее боевики ВСУ сбили ракетами российский военный самолет Ил-76 в Белгородской области. Воздушное судно перевозило 65 пленных украинских бойцов для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, проинформировали в Минобороны.

Депутат Госдумы Евгений Попов рассказал, что украинская сторона знала о перевозке пленных и маршруте сбитого самолета. По его словам, ВСУ ударили по воздушному судну тремя ракетами из ЗРК Patriot или IRIS-T. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту люди погибли.