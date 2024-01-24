24 января 2024, 16:03

Первые тела погибших нашли рядом с местом крушения Ил-76

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Специалисты нашли первые тела погибших в авиакатастрофе Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тела находились в 1,5-2 километрах от места крушения. Специальная группа оцепила территорию. По данным издания, к разбившемуся воздушному судну подъехали три грузовика. На месте ЧП работает комиссия Военно-космических сил России , которая выясняет причины падения самолета.

Ранее боевики ВСУ сбили ракетами российский военный самолет Ил-76 в Белгородской области. Воздушное судно перевозило 65 пленных украинских бойцов для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, проинформировали в Минобороны.

Депутат Госдумы Евгений Попов рассказал, что украинская сторона знала о перевозке пленных и маршруте сбитого самолета. По его словам, ВСУ ударили по воздушному судну тремя ракетами из ЗРК Patriot или IRIS-T. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту люди погибли.

Авиакатастрофы Самолеты Россия Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 15:39
Тряслись люстры, двигалась мебель. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло под Краснодаром
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Краснодарском крае 24 января. По данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на глубине 10 километров.

В Службе 112 РИА «Новости» рассказали, что жители Краснодара ощутили подземные толчки.

«Несколько толчков, да, несколько обращений», - прокомментировал оператор.

В соцсетях люди писали, что в домах раскачивались люстры, двигалась мебель. Некоторые краснодарцы признались, что сначала подумали, будто у них кружится голова.

«Думала, голова закружилась, присела в кресло и начала раскачиваться вместе с ним», - рассказала одна из жительниц.

Землетрясение произошло в 29 километрах к юго-западу от Краснодара и 11 километрах к северо-северо-востоку от Ильского. Подземные толчки начались в 14:19.

Ранее серия землетрясений произошла в Казахстане.

Восемь человек пострадали от последствий подземных толчков в Алма-Ате. Из них пятеро получили травмы, выбегая из дома, еще трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей.

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Краснодарском крае 24 января. По данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра , эпицентр располагался на глубине 10 километров.

Краснодар Землетрясения Краснодарский край
24 января 2024, 15:19
Экипаж Ил-76 успел сообщить о «внешнем воздействии» перед крушением
РИА «Новости»
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Экипаж самолета Ил-76 успел сообщить о «внешнем воздействии» перед крушением. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев в эфире канала «Вместе РФ».

По его словам, нет никаких сомнений в том, что самолет сбили. По разлетевшемуся в соцсетях видео крушения видно характерное черно-серое облако и след от ракеты, подчеркнул он.

«То, что самолет был сбит, - это 100% ясно. <…> Экипаж успел доложить - было внешнее воздействие», - заверил Бондарев.

Он призвал не исключать еще одну версию случившегося. При этом не сомневаться в профессионализме экипажа. Сенатор уточнил, что пилоты приложили все усилия, чтобы самолет не рухнул на жилые кварталы. Это говорит об их мастерстве, резюмировал Бондарев.

Самолет Ил-76 перевозил пленных украинских бойцов, которых должны были обменять на границе в Белгородской области. На борту находились более 65 человек. По предварительным данным, никто не выжил.

По словам комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет с украинскими военнопленными сбили ВСУ, использовав ЗРК Patriot или IRIS-T.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к бундестагу и конгрессу США в связи с крушением самолета.

По данным kp.ru , украинские СМИ сразу же указали на причастность ВСУ к крушению Ил-76. Но спустя время всю информацию подчистили.

Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 14:37
Гендиректор Wildberries дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах
РИА «Новости»
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Следственный комитет взял показания у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук по делу о пожаре на складе под Петербургом. Об этом сообщили в компании, сообщило РИА «Новости».

«Бакальчук <…> подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», - передали представители маркетплейса.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день. Один из сотрудников сгоревшего склада взял на себя вину за поджог.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ущерб оценивается в 10-11 миллиардов рублей, сообщил сайт kp.ru. Тем не менее пожар в Шушарах не повлиял на логистику компании в Москве.

Сейчас сотрудники маркетплейса в круглосуточном режиме работают над восстановлением логистической инфраструктуры.

Бакальчук поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов за поддержку.

Спасатели Уголовное дело Поджоги Пожары Маркетплейсы
24 января 2024, 14:22
Никто не выжил на борту рухнувшего под Белгородом Ил-76
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Все, кто был в самолете Ил-76, рухнувшем в Белгородской области, погибли. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он подтвердил также, что самолет упал в поле.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», - написал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что место крушения оцепили, на месте работают представители всех оперативных служб. Проводятся следственные мероприятия. Причину катастрофы установит комиссия, которая также отправилась к месту происшествия.

Ранее о том, что никому на самолете не удалось выжить , писали СМИ.

Ил-76 перевозил пленных украинских солдат, которых планировали обменять в Белгородской области. Предварительно, украинская сторона была в курсе готовящегося обмена. Тем не менее ВСУ даже не стали скрывать , что сбили самолет. Как отметила в беседе с «360» блогер Юлия Витязева , теперь Украина пытается переиграть свою версию, но это будет уже бесполезно.

Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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