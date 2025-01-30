Первые кадры момента авиакатастрофы в Вашингтоне появились в Сети
В Сети появилось видео столкновения пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Black Hawk рядом с аэропортом Вашингтона. Момент авиакатастрофы опубликовало издание РБК.
На опубликованных кадрах видно, как летящий самолет врезается в вертолет. После столкновения произошел взрыв и яркая вспышка, затем лайнер рухнул в реку Потомак.
Авиакатастрофа в США произошла сегодня утром. В вертолете находились трое военных, а в самолете - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Военный лайнер совершал учебный полет и летел с базы , расположенной в 40 километрах от Вашингтона.
После ЧП в аэропорту Рейгана приостановили прием и вылет воздушных судов. По последним данным, из реки Потомак извлекли 18 тел погибших в результате авиакатастрофы.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что о ЧП доложили президенту страны Дональду Трампу.