22 декабря 2023, 10:23

Первокурсницу с порезами на теле нашли в студенческом общежитии в Москве

РИА «Новости»
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В Москве студентку первого курса колледжа нашли без сознания с шестью колотыми ранами в общежитии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 16-летнюю девушку колледжа одного из столичных вузов в среду, 20 декабря, нашли всю в крови и без сознания в общежитии. У пострадавшей было шесть колотых ран: две на шее и еще четыре в районе груди.

Медики экстренно увезли студентку в больницу. Сейчас они предпринимают все меры, чтобы спасти ее. Пока неизвестно, чем именно были нанесены раны. Эксперты установят это позже.

Однокурсницы студентки отмечали, что у нее были сложные отношения с родителями. Нередко она жаловалась, что на нее давят, постоянно контролируют успеваемость и ругают за пропуски.

Сейчас правоохранители разбираются с родителями пострадавшей. Они живут в закрытом поселке Звездный городок внутри Щелкова. В семье работает только отец. На учетах в полиции семья не состояла.

В начале декабря в свердловском Качканаре в туалете квартиры нашли тело 16-летней девушки. Она покончила с собой, а в своем поступке обвинила мать.

Студенты Москва 2023
22 декабря 2023, 10:28
Два десятка автомобилей столкнулись в нижегородском селе, есть пострадавшие
РИА «Новости»
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Крупная авария с участием 26 автомобилей произошла в селе Ближнее Борисово в Нижегородской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в пятницу около 7:30 возле дома №11 по улице ДОС произошло ДТП. В результате столкновения более двух десятков транспортных средств пострадали пять человек. На месте происшествия находятся экстренные службы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

Минувшей ночью в Ростовской области легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в грузовик MAN. В аварии погибли пять человек, в том числе трое детей. В Пермском крае погибла пенсионерка , находившаяся в Lada во время ДТП с участиемУАЗ.

ДТП Машины
22 декабря 2023, 09:52
Турецкие силовики задержали международного наркобарона
Википедия
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Турецкие правоохранительные органы задержали в Мерсине находящегося в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафера Рамадана. Об этом сообщил местный телеканал TRT Haber.

Сотрудники Национальной разведывательной организации (MIT) и члены отдела разведки Управления безопасности провинции Мерсин установили местонахождение наркобарона. Силовики задержали его в районе Мезитли.

По данным телеканала, операция прошла утром 22 декабря. Силовики использовали спецсредства и беспилотник. Задержанного доставили в Управление безопасности города, его допрашивают.

Ранее в Стамбуле задержали лидера действовавшей в России ОПГ Шамиль Амиров. Кроме того, турецкая сторона передаст России пойманного вора в законе Виктора Панюшина , совершившего несколько тяжких преступлений.

Турция Полиция
22 декабря 2023, 09:49
Склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в Химках
РИА «Новости»
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Крупный пожар произошел на складе мясоперерабатывающего комбината в Химках. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Спасателям удалось локализовать пожар. На месте происшествия работают 68 человек, задействовано 25 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне в садовом товариществе под Екатеринбургом загорелся дом. Из охваченного огнем здания спасли мужчину, а его пожилая мать погибла. Еще один человек стал жертвой пожара в квартире дома, расположенного на улице Школьной в Петербурге.

Пожары
22 декабря 2023, 04:50
Мальчик пропал по дороге в школу в Новосибирске
Freepik
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Полиция и волонтеры ищут 11-летнего ребенка в Новосибирске. В четверг, 21 декабря, ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» по Новосибирской области на своей странице «Вконтакте».

По информации отряда, у ребенка светло-русые волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров и худощавое телосложение. В момент исчезновения мальчик был одет в черный пуховик, брюки, сапоги и серую шапку. На спине у ребенка был темно-серый рюкзак.

В начале декабря стало известно, что 13-летний подросток пропал в Центральном административном округе в Тюмени. К его поискам приступили полицейские и волонтеры. По данным СМИ, школьник пропадает не в первый раз. В мае он ушел из дома и не вернулся - ребенка нашли через несколько дней. В ноябре история повторилась.

Дети Школы

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