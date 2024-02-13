Первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП в Барнауле

По данным полиции, первоклассник залез в открытую машину с оставленным ключом в замке зажигания. После угонщик успел проехать всего несколько метров и тут же протаранил стоявший автомобиль, устроив ДТП с участием сразу трех транспортных средств.

«При этом одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, к чему привели его действия, сбежал с места происшествия», - уточнили в пресс-службе.

Видео с угоном машины школьником вскоре появились в Сети. Полицейские быстро установили, что угонщику всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ города. В семье есть еще два ребенка, младше его.

Раньше все они жили в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину. Теперь с семьей работают сотрудники ПДН.