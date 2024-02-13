13 февраля 2024, 10:01

Первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП в Барнауле

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Семилетний мальчик угнал машину в одном из дворов на улице Сухова в Барнауле, а после устроил ДТП с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, первоклассник залез в открытую машину с оставленным ключом в замке зажигания. После угонщик успел проехать всего несколько метров и тут же протаранил стоявший автомобиль, устроив ДТП с участием сразу трех транспортных средств.

«При этом одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, к чему привели его действия, сбежал с места происшествия», - уточнили в пресс-службе.

Видео с угоном машины школьником вскоре появились в Сети. Полицейские быстро установили, что угонщику всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ города. В семье есть еще два ребенка, младше его.

Раньше все они жили в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину. Теперь с семьей работают сотрудники ПДН.

Дети ДТП Полиция
13 февраля 2024, 09:59
Два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста
Пресс-служба МЧС
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Пьяный машинист 12 февраля спровоцировал ДТП на железной дороге в Челябинской области. Он не остановил поезд на красный свет, из-за чего тот столкнулся с другим составом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В результате аварии с рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около 1000 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет. Несколько поездов опоздали к месту назначения.

Транспортная прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По данным издания, машинист употреблял спиртные напитки накануне происшествия.

Он вышел на смену в нетрезвом состоянии и не явился на медицинское освидетельствование, отправив вместо себя помощника. Мужчина продолжил пить, будучи на рабочем месте. После ДТП в его крови обнаружили алкоголь в объеме 1,08 ммоль/л.

Ранее в Ставропольском крае легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом , в результате чего погибли трое детей.

Уголовное дело Челябинская область Поезда
13 февраля 2024, 09:00
Семья из пяти человек погибла в сгоревшем деревянном доме в Курганской области
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В Кетовском муниципальном округе Курганской области ночью 13 февраля сгорел деревянный дом. В нем погибли пять человек, в том числе трое детей. Кадры с места тушения показало МЧС России.

Пожар произошел на улице Береговой в деревне Галаево. Спасателей вызвали в 02:53 (00:53 по московскому времени). К их приезду открытый огонь перекинулся на веранду и кровлю дома из сруба.

В тушении задействовали 22 специалиста и девять единиц техники. На кадрах видно, что веранда выгорела полностью, от крыши дома шел дым. Спасатели обнаружили в сгоревшей постройке тела пяти человек, в том числе трех детей.

В Москве горели строительные бытовки. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Один человек умер, еще один успел спастись. Пострадавшего увезли в больницу с ожогами спины первой степени.

Пожары Курганская область МЧС РФ
13 февраля 2024, 08:43
Школьница в Ростове-на-Дону упала с огромной высоты и выжила
РИА «Новости»
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Ученица одной из школ в Ростове-на-Дону упала с 16-го этажа и выжила. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава Ростовской области.

Ребенка доставили в бессознательном состоянии в областную детскую клиническую больницу. После стабилизации состояния медики начали готовить 14-летнюю пострадавшую к операции.

«Переломы очень тяжелые. Сложнейший перелом костей таза, арагментарно-оскольчатый перелом костей голени, разрушение повздошной кости. Решили одномоментно делать реконструкцию», - сообщил хирург-травматолог Никита Лущенков.

В составе бригады на операции трудились Лущенков, хирурги Алексей Малыхин и Сергей Рябоконев, а также заведующий отделом травматологии Игорь Богданов.

«Операцию провели успешно, пластинами и винтами укрепили кости голени, а кости таза связали аппаратом наружной фиксации. Металлоконструкции снимут примерно через два с половиной месяца, тогда ребенок начнет немного ходить», - добавил он.

Ранее в Санкт-Петербурге погибла 16-летняя девушка после падения с высоты девятого этажа.

Дети Школы Больницы
13 февраля 2024, 07:54
Рабочего госпитализировали из горевших бытовок в Южном Бутово
РИА «Новости»
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В Юго-Западном административном округе Москвы ночью 13 февраля загорелись бытовки. Один человек эвакуировался самостоятельно, еще один рабочий погиб. Об этом сообщил источник «360».

Пожар произошел в проезде Чечерском в Южном Бутово. Загорелись металлические стоявшие в ряд бытовки, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 02:47 пожар ликвидировали.

Под завалами нашли тело одного погибшего. Еще один человек эвакуировался до приезда спасателей. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи и с ожогами спины первой степени увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В Зеленограде ночью умерла женщина 1963 года рождения. В ее квартире загорелись постельные принадлежности , огонь распространился на четыре квадратных метра и вызвал сильное задымление.

Пожары Москва

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